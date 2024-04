Delegazione in Regione per adeguare il Puc al Ppr 

Vertice alla Regione tra funzionari dell’assessorato all’Urbanistica da una parte, la sindaca Francesca Fadda, l’assessore all’Urbanistica Antonio Melis, il capogruppo di maggioranza Elio Ghironi e un tecnico, dall’altra. Tema dell’incontro l’adeguamento del Puc al Piano paesaggistico regionale, elaborata nel corso di quest’ultimi quattro anni e già in discussione in ambito comunale.

Attualmente è previsto un taglio netto delle zone C di espansione da 600mila metri quadrati a 140mila metri quadrati. La delegazione comunale ha portato la proposta tecnica, incentrata fondamentalmente sulla riduzione forzata delle attuali zone C di espansione, in coerenza con le direttive regionali di adeguamento del Puc al Ppr improntate al contenimento del consumo del territorio; il Comune propone in sintesi una riduzione delle attuali zone C da 600 mila a 140 mila metri quadrati, prevedendo un incremento demografico in 10 anni di circa 1400 abitanti e la trasformazione delle restanti superfici in zona agricola (di futura edificabilità).

«Alla Regione - ha detto l’assessore Melis - è emersa l’impossibilità di poter riproporre per intero tutte le attuali aree in zona C per circa 600mila metri quadrati. Con la possibilità comunque di allargare le aree da confermare in zona C, ma entro certi limiti, prevedendo come ipotesi, che dovrà comunque essere suffragata da calcoli tecnico-analitici, un incremento demografico da 1300 abitanti proposti a 1800 abitanti che ci permetterebbe di recuperare ancora aree in zona C per circa altri 50mila metri quadrati, con la riduzione a circa un terzo delle attuali zone di espansione».

L’assessore Melis ha aggiunto anche che «è necessario adeguare il Puc al Ppr, trasformando, ogni 2, 3 anni, le aree retrocesse in zona agricola nuovamente in zona edificabile con varianti al Puc approvabili in Consiglio comunale». (r. s.)

