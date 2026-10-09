Delegazione dagli Usa nel centro Don Orione 

Dagli Stati Uniti alla Sardegna. Una delegazione americana del programma internazionale Living Legacy ha visitato in settimana il centro Don Orione di Selargius, nell'ambito di un percorso di studio dedicato alla longevità, all’assistenza agli anziani e ai nuovi modelli di senior housing.

La scelta dell’Opera Don Orione non è stata casuale. «La nostra struttura è stata individuata come una delle realtà di riferimento e di maggiore esperienza nel campo dell'assistenza alla persona anziana e della promozione della qualità della vita», racconta il responsabile della struttura Alessandro Pusceddu, «grazie a un modello che mette al centro la persona, le sue capacità, i suoi desideri e le sue relazioni». La delegazione americana era composta da accademici, esperti di assistenza geriatrica e professionisti della salute. Ad accoglierli anche Marta Malgarise, responsabile del centro diurno, e don Vittorio Quaranta.

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