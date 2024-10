Delegazione bretone in visita nelle scuole 

L’istituto comprensivo di Monserrato apre le porte alla Bretagna. Ieri mattina, la dirigente scolastica Lisa Cao, insieme alle docenti che si occupano dell’inclusione scolastica e ai referenti per l’innovazione digitale, ha accolto una delegazione francese di ispettori e dirigenti scolastici di scuole bretoni.

Una giornata di confronto organizzata nell’ambito delle azioni avviate dall’ufficio scolastico regionale all’interno dell’accordo di partenariato con l’Academie de Rennes. La scuola monserratina ha avuto così l’occasione di mettere in mostra le proprie “best practices”, tra cui le attività all’aperto della scuola dell’infanzia di via Monte Linas e le diverse iniziative realizzate da docenti e alunni della primaria e secondaria sui temi dell’inclusione e delle materie steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica), oltre a diversi aspetti della vita scolastica. «È stata una visita finalizzata ad avviare e favorire il dialogo tra gli istituti scolastici della Sardegna e quelli delle Bretagna», sono le parole della preside Cao, «per incentivare lo sviluppo di programmi di cooperazione educativa destinati a sostenere azioni nell’ambito educativo, linguistico, artistico e culturale, in tutte le istituzioni di ogni ordine e grado».

