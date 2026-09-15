Deledda maestra del folclore, torna il gelo 

La commissione consiliare Cultura prende le distanze dal premio “Maestra del folklore” a Grazia Deledda. L’assegnazione alla scrittrice già Nobel nel 1926, in occasione della festa del Redentore, fa ancora discutere soprattutto per il metodo adottato dall’assessora alla Cultura, Natascia Demurtas. Per lei la decisione era stata «presa e formalizzata dall’amministrazione comunale di Nuoro». Ma nell’Albo pretorio non emerge alcuna delibera in merito, e alla premiazione del 28 agosto, alla Solitudine, c’era solo il sindaco Emiliano Fenu che si era rifiutato di leggere le motivazioni - firmate da lui e da Demurtas - e ha ceduto la parola all’assessora che ha sostenuto: «Deledda ha saputo sublimare il patrimonio folclorico locale elevandolo a dignità di letteratura universale». La commissione Cultura manifesta il proprio scontento.

Il caso

Pochi giorni dopo Bastianella Buffoni, della minoranza, aveva detto: «La commissione Cultura, di cui faccio parte, non è mai stata informata dell’iniziativa, né c’è stato alcun coinvolgimento». Ha smentito Demurtas e preso le distanze: «Grazia Deledda non ha bisogno di essere trasformata in ciò che non è per essere celebrata per ciò che è stata». Ora, ad attirare l’attenzione è un post sui social di Paola Siotto, 5Stelle, ex presidente della commissione, che riporta una lettera inviata al direttore del settimanale diocesano “L’Ortobene”, dal titolo “Alla Deledda il Premio filindeu d’oro”. Con toni ironici mette in evidenza quanto il premio assegnato dalla politica cento anni dopo Stoccolma sia riduttivo rispetto alla grandiosità di una scrittrice entrata a far parte della letteratura mondiale. La lettera, condivisa da Siotto, critica il metodo celebrativo, con una Deledda vista più come spot. Dopo il post, Siotto precisa: «Pur non condividendo la scelta dell’assessora Demurtas, soprattutto alla luce della produzione deleddiana, ne posso solo prendere atto nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali». Il presidente della commissione, Alessandro Murgia, si limita a un «no comment». La consigliera Gabriella Boeddu, del gruppo Progessisti, quindi della maggioranza che appoggia l’attuale giunta, dice: «Confermo il mancato coinvolgimento della commissione competente. Ho preso atto della decisione pur avendo una diversa opinione in merito».

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