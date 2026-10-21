Deledda, la statua dimenticata 

Da due anni ha trovato pace tra il verde di un’aiuola, in un hotel di Dorgali, dopo aver vagabondato da San Teodoro a Nuoro e Lula nella vana speranza di una dignitosa accoglienza. Il profilo bronzeo di Grazia Deledda, opera monumentale di cinque quintali, realizzata da Gianfranco Nonne, scruta il mondo dal complesso “Il querceto”, luogo a cui l’artista era molto legato e tre giorni prima di morire ha voluto che andasse lì. Nonne era nuorese, trapiantato nelle isole Faroe, in nord Europa, dove la sua arte, d’impronta surrealista, è apprezzata: sparsa ovunque, in spazi all’aperto e in sale espositive. «Nonne voleva che l’opera dedicata a Grazia Deledda rimanesse nella sua città natale», dice Massimiliano Troncia, titolare dell’hotel di Dorgali, legato da una solida amicizia con l’artista. Ma tutto si complica, quasi a incrociare fatalmente l’esperienza della scrittrice, in vita mai tanto amata nella sua città. E così anche nel centenario dell’assegnazione del premio Nobel, quando il nome della Deledda viene evocato ovunque, quel volto imponente con occhi chiusi e sguardo rivolto a mille pensieri non suscita richiami, se non l’ammirazione dei turisti dell’hotel.

Le vicissitudini

«Nonne aveva scelto il bronzo perché è un’opera che rimane», ricorda Troncia, consapevole delle mille vicissitudini della scultura forgiata in una fonderia di Monserrato, come l’artista amava fare per tutte le sue opere, anche quelle destinate al nord Europa. «Voleva lasciare qualcosa a Nuoro, senza lucrare. Avrebbe voluto solo recuperare i costi di realizzazione», dice Troncia con amarezza. Quando la statua prende forma Nonne è fiducioso che la sua città avrebbe trovato modo e posto per accoglierla. Appena finita la espone in un hotel di lusso a San Teodoro. Tanti sguardi ammirati, per due anni, ma la meta è Nuoro. E qui arriva, in una mostra del 2019. La scultura piace, sosta in viale Ciusa e in piazza San Giovanni. «Doveva essere un omaggio rispettoso. La grandezza di per sé rappresenta la grandezza letteraria che sembra emergere dalla terra, cioè la Sardegna con cui la Deledda non ha mai perso il legame»: così Nonne presentava l’opera di fronte a un viso senza bocca né mento.

Altre tappe

Il Comune non ha però budget per l’acquisto e la sistemazione finale, altri enti danno supporto ma non risorse. Si ipotizza una raccolta fondi con la formula del crowdfunding che, però, non decolla. Nel 2022 la statua finisce in piazza Rosa Luxemburg, a Lula. Ma le interlocuzioni con gli amministratori comunali non hanno fortuna. «A quel punto Gianfranco voleva portare la statua in un deposito, ho proposto di portarla qua, nel giardino dove tutti possono ammirarla», dice Troncia anche perché “Il querceto” ha familiarità con l’arte: dal 1974 ospita mostre e accoglie artisti. «Il mancato contratto con il Comune di Lula per lui è stato un colpo pesante, vedeva che il suo lavoro non veniva apprezzato. Diceva: la mia arte viene riconosciuta fuori dalla Sardegna, qui nessuno riconosce la qualità del mio lavoro», ricorda Troncia. Il 5 marzo 2024 la statua arriva a Dorgali, tre giorni dopo Nonne muore a Suduroy, isoletta delle Faroe che più di Nuoro ha consacrato il valore dell’artista.

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