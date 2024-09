Del Pino, domiciliari contestati 

VIAREGGIO. Una scritta contesta la scarcerazione di Cinzia Dal Pino, 65 anni, la balneare messa a domiciliari dopo che l’8 settembre ha investito e ucciso il 47enne Said Malkoun, l’uomo che poco prima l’aveva rapinata e poi, mentre lui era a terra agonizzante, si è ripresa la borsa ed è andata via. Tracciate con uno spray nero su un cantiere dell’ex Camera del lavoro, si legge: “Chi ha soldi ha potere, legge non uguale per tutti. Rip Said Malkoun”. Suona come una critica alla decisione presa del giudice di Lucca dopo l’interrogatorio di garanzia, mentre sui social prosegue la polemica tra chi inquadra la reazione della donna all’emergenza sicurezza sul litorale e chi la attribuisce alla propaganda anti-immigrati e incolpa la destra.

La falsa identità

Oggi alle 17 un corteo silenzioso organizzato dal Forum della Pace Versilia omaggerà la memoria del marocchino, partendo dal Comune di Viareggio per raggiungere via Coppino, la strada dell’omicidio. Intanto dall’appello alla giustizia lanciato dalle sorelle della vittima da Casablanca, su una tv in lingua araba, emerge che quella di Said Malkoun potrebbe essere una falsa identità sotto la quale ha vissuto per anni. In realtà si tratterebbe di Nourdine Naziki, 52 anni. Said Malkoun è l’identità che risultava alle banche dati e, verosimilmente, nei verbali di polizia, nelle denunce per furto e nelle pratiche di espulsione che lo avevano riguardato, anche con permanenze in Cpr, mai andate a buon fine perché gli Stati nordafricani contattati dall’Italia non lo riconoscevano come connazionale. I familiari comunque hanno contattato un avvocato a Viareggio, e fra gli accertamenti ci sarà quello della vera identità del morto. «Viareggio non è la città della vendetta: è una città solidale che rifugge qualsiasi tipo di violenza. Ha una storia di libertà e di inclusione che rivendica sempre con orgoglio. Il grave fatto di cronaca nera che in questi giorni fa discutere l’Italia intera, ha scosso la nostra comunità nel profondo - ha scritto ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro - Le immagini, violentissime, riprese dalle telecamere di sicurezza e rimandate in tutti i tg hanno mostrato un episodio che non può e non deve descrivere la nostra città».

