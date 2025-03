Del piano Ursula all’Italia non piace neppure il nome 

Roma. Il piano proposto da Ursula von der Leyen ha una prospettiva interessante, ma certo il nome Rearm Europe nel governo non piace a nessuno. «È pessimo», tagliano corto fonti qualificate. E anche i contenuti, al di là degli annunci, vanno analizzati nel dettaglio. Giorgia Meloni si prepara a un nuovo round a Bruxelles per approfondire le strategie europee sulla difesa e i tentativi di una posizione unitaria, rispetto alla crisi ucraina e alle mosse di Donald Trump.

A Palazzo Chigi c'è consapevolezza sui risvolti sul debito del piano proposto da Bruxelles, e per questo vengono considerati «ragionevoli» i dubbi espressi dal ministro dell'Economia: Giancarlo Giorgetti mette in guardia da piani fatti «in fretta e furia senza una logica», per evitare gli «errori clamorosi» dei vaccini anti-Covid. La vigilia è stata segnata anche da voci, definite «false» da fonti di governo, sulle foto del presidente ucraino cancellate dai profili social della premier: dopo il primo incontro di maggio 2023, spiegano le stesse fonti, sono state veicolate sui canali ufficiali.

Meloni si presenterà al Consiglio Ue informale chiedendo chiarimenti sulla strategia della presidente della Commissione e proponendo adeguamenti. Di sicuro il Governo non è intenzionato a utilizzare per la difesa i fondi di Coesione, che è solo una «possibilità» perseguibile con «scelta volontaria» dei singoli Paesi, ha specificato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, in visita in Italia, liquidando come «fuorvianti» le polemiche sollevate a Roma dalle opposizioni.

Ben venga, invece, anche se va usata con attenzione, la flessibilità sui conti per le spese per la difesa, una richiesta avanzata da tempo da Roma, che ora trova sponda a Berlino, con il cancelliere in pectore Friedrich Merz che chiede anzi di andare oltre i margini annunciati da Von der Leyen. Mentre con Parigi il dialogo è complicato, al di là della missione (poi smentita) di Macron con Starmer e Zelensky a Washington.

Il Consiglio europeo informale si annuncia un appuntamento cruciale ma non decisivo. Il momento delle decisioni arriverà al Consiglio del 20 marzo, ma è importante questo confronto fra i leader, sottolineano fonti italiane. Sull'obiettivo della pace trovare l'intesa non pare impossibile. Ma c'è la consapevolezza che sul piano di riarmo l'ungherese Viktor Orban è pronto a piazzare il suo no, mentre lo slovacco Robert Fico non avrebbe ancora chiuso del tutto la porta. Il progetto di von der Leyen va in linea di massima nella direzione auspicata, filtra dal Governo, «perché è da anni che chiediamo la difesa europea». Ma il nome non aiuta, «parlare di riarmo è come tornare al combustibile fossile». «Io – spiega il vicepremier Antonio Tajani – lo chiamerei piano per la sicurezza europea».

RIPRODUZIONE RISERVATA