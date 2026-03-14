Del Giacco, addio all’accademico gentile 

«Ho un pensiero speciale per i pazienti. La medicina non dà scampo: o la sia ama intensamente da subito o ti costringe a cambiare strada».

Così parlava Sergio Del Giacco, accademico straordinario, uno dei padri dell’Immunologia, morto ieri a Cagliari a 90 anni per una polmonite. Pazienti: la parola che chiunque abbia avuto a che fare con lui gli ha sentito ripetere il massimo numero di volte. Medico gentile, componente di quel gotha di camici bianchi che ha fatto ricerca di portata mondiale e del quale Cagliari forse non è del tutto consapevole. Un numero ristretto di scienziati con curriculum luminosi ma in grado di rimboccarsi le maniche e uscire dall’accademia per andare in corsia, fra i letti dell’ospedale, considerando questa come la parte più nobile del lavoro. «Ha lottato come un leone fino alla fine», diceva ieri il figlio Stefano, allergologo e immunologo, professore ordinario alla Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari.

L’archivio de L’Unione Sarda è molto generoso quando si cerca il suo nome: riconoscimenti internazionali e attività fra la gente in parti eguali. Il suo nome è decisamente legato all’Aids del quale fu instancabile ricercatore e attento divulgatore in tempi nei quali era semplice farsi scappare parole inopportune.

Amico di Anthony Fauci che portò a Cagliari, descriveva così in un’intervista al collega Lucio Salis quel tempo degli anni Ottanta-Novanta in cui la nuova peste (allora la chiamavano così) colpì il mondo col fragore centuplicato dallo stigma sociale che accompagnava (allora e forse un po’ anche oggi) la malattia. «Le prime avvisaglie si ebbero nell'82 quando negli Usa si registrò una strana epidemia di Sarcoma di Kaposi, e Pneumocisti Carinii fra i giovani omosessuali di San Francisco. Tant’è che si parlò di malattia dei gay. In Europa arrivò più tardi, colpì anche i tossicodipendenti, ma non si riusciva a capirne la causa. Non si sapeva come agire, almeno fino all'84, quando Montagnier e Gallo isolarono il virus. Cagliari, all’epoca, era al primo posto in Italia per l'incidenza della malattia fra i tossicodipendenti, che si contagiavano attraverso lo scambio di siringhe. E fra i quali si registrò la percentuale nazionale più alta, in assoluto, di morti».

Anche in un’altra situazione di battaglia, quando l’ombra nera del Covid mise sotto chiave il mondo fino alla scoperta dei vaccini, fu in prima fila nel nome della scienza senza farsi mettere in soggezione dalla ventata antiscientista. Ma fu anche uomo di società, dall’Avis alle Olimpiadi. Dicembre 2005, via Campania: un 70enne «senza neanche il fiatone» (annotava il collega Carlo Alberto Melis) corre con la fiaccola che poi passerà al figlio. «Da ragazzo correvo gli 800 in meno di 2’, non abbastanza per arrivare alle Olimpiadi. Oggi ho coronato quel sogno». E la fiamma di Olimpia, nel suo ricordo, non smetterà di bruciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA