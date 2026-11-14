Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Capoterra. Il maresciallo Leonardo Del Gaudio lascia il comando dopo gli anni trascorsi al servizio della comunità, cedendo il posto al maresciallo capo Emilio De Mizio. La cerimonia di saluto e di benvenuto si è svolta giovedì alla presenza delle autorità civili e militari, in un’occasione che ha voluto sottolineare il lavoro svolto dall’Arma sul territorio e il rapporto costruito con i cittadini. hanno partecipato anche il generale Grasso e il maggiore Anelli, ai quali l’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento per l’attenzione riservata a Capoterra. Parole di riconoscenza sono state dedicate dal sindaco Beniamino Garau al maresciallo Del Gaudio, apprezzato per la professionalità e la vicinanza alla popolazione.Una giornata dal significato particolare per la ricorrenza del 12 novembre, dedicata alla memoria dei Caduti di Nassiriya. Il pensiero è andato soprattutto ai carabinieri che persero la vita. ( i.m. )

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