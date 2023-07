Del Fabro, un difensore magistrale 

Una doppietta da sogno. A 28 anni l’algherese Dario Del Fabro ha prima festeggiato la salvezza col Cittadella, l’ultima squadra del suo lungo percorso calcistico che, cominciato con la maglia rossoblù del Cagliari, lo ha portato in giro per l’Europa, e poi ha discusso la tesi nel corso di laurea magistrale in Management dello sport e delle attività motorie: un lavoro sulla gestione dei gruppi sportivi intitolato “La psicologia nel calcio: l’impatto delle dinamiche di gruppo sull’individuo”.

Del Fabro, come nasce la sua carriera scolastica?

«Mi sono diplomato a Cagliari all'Istituto “Dante Alighieri” e poi ho accantonato l’idea di andare avanti con gli studi, proseguendo con la carriera calcistica. Ma i miei familiari mi hanno spinto a fare il contrario e così mi sono iscritto all’Università di Sassari in Scienze della Comunicazione. Però non era il percorso che faceva per me e lasciai perdere. Poi, arrivato alla Cremonese, ho conosciuto l’università telematica, che veniva incontro alle mie esigenze di giocatore professionista. Mi sono appassionato alle scienze motorie, una facoltà che mi aiutava a interpretare e interagire con determinate dinamiche del mondo del calcio. Presa la triennale, non mi sono accontentato e ho deciso di andare avanti per crearmi un futuro. Vorrei restare nell’ambiente calcistico come allenatore o dirigente, ma volevo crearmi un “Piano B”, con una laurea magistrale in sport management. Mi è piaciuto così tanto che ora vorrei andare avanti...».

Una tesi sul rapporto tra gruppo e individuo: perché?

«Perché l’aspetto psicologico, nel calcio come nella vita, è fondamentale per avere quell’equilibrio e quella tranquillità che ti permettono di dare il massimo. In uno spogliatoio, come in un gruppo di lavoro, ci sono tante dinamiche. L’individuo non deve farsi influenzare dall’ambiente in cui si trova, ma deve esserne parte integrante, creando relazioni con gli altri individui».

Questa tesi quanto impatta e quanto l’ha formata?

«Tanto. Caratterialmente sono uno che resta molto sulle mie e, in questo modo, non sempre riesco a interagire con tutti. Invece bisogna sapere anche adattarsi, pur mantenendo le proprie idee e i propri valori. Un passaggio importante, una crescita che nessuno insegna. Per questo oggi molti atleti si affidano a uno psicologo dello sport».

Quanto è stato difficile far convivere la carriera calcistica e quella studentesca?

«Molto. Dopo una partita o un allenamento spesso non vuoi aprire un libro. Ma se vuoi raggiungere un obiettivo devi dare il massimo. In questo mi è stata di grande aiuto la mia futura moglie, che si sta laureando in psicologia».

L’esordio in Serie A da giovanissimo col Cagliari, a 17 anni contro la Juventus, poi un giro infinito che l’ha portata anche in Inghilterra, Belgio, Olanda: mica facile inserire anche lo studio.

«Sono uno che si annoia parecchio e allora cerco di mettere tanta carne sulla brace. Quando giocavo all’estero, prima del Covid, dovevo dare gli esami in presenza e quindi fare avanti e indietro in aereo. Un grande aiuto è arrivato con gli esami online».

Più difficile la laurea o la salvezza del Cittadella?

«Entrambe, ma i successi più belli sono quelli più difficili. Come la promozione del Cagliari, voluta da un intero popolo. Stessa cosa per la salvezza del Cittadella, arrivata all’ultima giornata, e per la laurea, con cui ho reso fieri di me i miei familiari».

Come ha vissuto da lontano la promozione del Cagliari?

«Non posso non essere legato ai colori della mia terra. Ho seguito la squadra sperando che arrivasse la Serie A, facendo il tifo».

Sogna ancora di tornare a Cagliari?

«Io non mi pongo mai limiti. Certo, sarebbe un sogno. Qui ho i miei familiari, gli amici. Però so che tante cose non dipendono solo da noi. Sono fiero del mio percorso, di quanto fatto e di quello che farò. Sono cresciuto calcisticamente e umanamente, ho girato tanti Paesi. Sono contento così».

Cosa farà Del Fabro da grande?

«Dopo il prestito al Cittadella è scaduto il contratto con la Juventus e quindi sono svincolato. Vedremo. In futuro mi piacerebbe fare l’allenatore, partendo da un settore giovanile. Vorrei essere un educatore prima che un allenatore. I miei educatori sono stati Matteoli, Festa, Masia, Lopez, Gattuso. Dei modelli per le qualità umane, persone vere e sincere. E mi sono detto che, dal punto di vista umano ed etico, volevo diventare come loro».

