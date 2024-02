Deiola, un sogno in rossoblù 

Per lui il Cagliari e la salvezza sono quasi una ragione di vita. E la fascia da capitano indossata nelle ultime giornate uno stimolo in più, se mai Alessandro Deiola ne avesse bisogno. «Essere capitano e rappresentare la mia Isola», ha spiegato il centrocampista di San Gavino, intervenuto ieri alla Radio ufficiale della Lega di Serie A, «è qualcosa di unico, mi sento tre volte più responsabile rispetto a qualsiasi altro calciatore che veste questa maglia perché so di incarnare i valori di una terra, di un popolo e della gente che è legatissima a questi colori».

Svolta

Dopo i pareggi con Udinese e Napoli il Cagliari si prepara alla trasferta di Empoli, nel primo di una serie di spareggi-salvezza. Deiola analizza il momento: «Con il Napoli abbiamo dato una risposta importante. Venivamo da un periodo non semplice, ma la forza del gruppo è questa. Non è la prima volta che pareggiamo nei minuti finali e questo dimostra che siamo una squadra che non molla mai e non smette mai di crederci». Ancora una volta, nel momento di difficoltà, il Cagliari chiama e Deiola risponde. Tre partite di fila da titolare, in campo dal primo all'ultimo minuto. A partire dalla sfida con la Lazio, quella che aveva portato Ranieri ad annunciare, negli spogliatoi, le dimissioni: «Il discorso sull'ipotetico abbandono del mister ci ha dato una scossa. Non era il momento di allontanarci, ma al contrario di riunirci ancora di più e di sentirci uniti come una famiglia, dove ognuno è disposto a dare tutto per l’altro». Quasi un patto, quello stretto negli spogliatoi: «La salvezza è un obiettivo importante. Da Udine ci siamo detti che dovevamo ripartire e così abbiamo fatto. Penso si sia visto il cambio di marcia che questo gruppo ha deciso di fare e dobbiamo continuare così. Ci aspetta un mese di scontri diretti dove ci giochiamo la vita, è tutto lì. Dobbiamo essere ancor più forti per crederci».

Tutti con Ranieri

E a proposito del tecnico, Deiola non usa giri di parole: «Quando è arrivato, lo scorso anno, non ha avuto bisogno di dirci molto, la sua figura parlava da sola. Lui ci ha dato uno spiraglio di serenità e spensieratezza che in quel momento mancava, è riuscito a ricompattare un gruppo creando qualcosa di unico tra lui e noi. Noi lo abbiamo seguito e lo seguiamo perché sappiamo che sa portarci al raggiungimento degli obiettivi. È come se fosse un padre, noi con lui e lui con noi. Uniti verso un unico obiettivo».

Cuore rossoblù

Un pensiero fisso, la salvezza. Per Deiola non ci sono distrazioni: «La nostra gente sta bene o male in base a come gioca il Cagliari, io cerco di far capire ai miei compagni cosa voglia dire indossare questa maglia e cosa rappresentiamo. Io ce l’ho cucita sulla pelle, la sognavo da bambino e sono riuscito a coronare questo obiettivo e mi piacerebbe chiudere il mio sogno qui. Io non voglio pensare né fare scelte che mi portino lontano da Cagliari. È una cosa troppo profonda da riuscire a raccontare».

