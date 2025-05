Deiola, tre punti sopra il cielo 

Tre punti sopra il cielo. In piedi sopra i cartelloni pubblicitari, ha appena segnato il 3-0 ed è rivolto verso la Curva Nord mentre spalanca le braccia e sorride al destino. Indica poi i quattro mori stampati all’altezza del cuore, un cuore in subbuglio. «È stato tutto così incredibile. Pazzesco». È il suo gol. È la sua serata. È la sua salvezza. È il suo Cagliari. Sperava di lasciare il segno, Alessandro Deiola, certo non immaginava di farlo in questo modo. E smaltita la sbornia di gioia e adrenalina, prima in campo poi negli spogliatoi, ammette: «Questo gol è davvero speciale e lo identifico come il più importante della mia carriera».

Tre anni dopo

C’era anche Deiola quel maledetto 22 maggio 2022 a Venezia, piangeva come un bambino, era inconsolabile. E per quanto siano passati tre anni e già il Cagliari si è preso una bella rivincita nei playoff in Serie B, questo gol con questa vittoria e questa salvezza asciugano definitivamente quelle lacrime. «Questa è una rivincita personale», sottolinea il vice capitano rossoblù. «Il destino ha voluto che il ciclo si chiudesse così». Con la vittoria salvezza e un gol da cineteca, il suo gol.

Il gol

A proposito del gol: «Non ho guardato la porta, non ci ho proprio pensato, non ho neanche alzato la testa», rivela. «E quando poi ho sollevato lo sguardo ho visto la palla entrare». Un’emozione pazzesca. «Ma questo gol è di tutta la squadra. Lo avete visto tutti, abbiamo fatto qualcosa di veramente bello».

I tifosi

E lo ha voluto condividere con i tifosi della Curva. «A che cosa pensavo mentre li guardavo? A quanto potessero essere contenti e soddisfatti per la vittoria. Mi sentivo parte di loro che come me, come noi, hanno sofferto tanto e meritavano una giornata come questa». Il sorriso liberatorio: «Sono orgoglioso della mia squadra, faccio i complimenti a tutti». Poi tiene a precisare: «Questa è la salvezza di un popolo».

