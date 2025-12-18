Deiola: tra le lacrime mi sono preso il Cagliari 

Ha la maglia del Cagliari appiccicata sulla pelle e il suo grande desiderio è quello di lasciare il segno nella storia del club. È ben oltre la metà dell’opera, Alessandro Deiola, e non solo per il gol al Venezia premiato dalla AIC come il più bello dello scorso campionato e addirittura in nomination insieme ad altri nove scelti in tutto il mondo dalla FIFA per il Puskás Award 2025. Dietro le 211 presenze in rossoblù (è il 26° nella classifica “all time”) c’è un po’ di tutto. C’è cuore, c’è passione, c’è spirito di sacrificio, c’è senso di appartenenza. Ci sono reti decisive, quindici in tutto in nove stagioni. Ci sono due promozioni indimenticabili, ci sono salvezze clamorose. C’è anche una retrocessione sanguinosa. E ci sono momenti personali complicati tra lo scetticismo iniziale dell’ambiente e alcune critiche davvero pesanti, esasperate dall’isterismo e dalla presunzione social. E ci sono soprattutto una credibilità e il rispetto di tutti, nessuno escluso oggi, che il centrocampista di San Gavino si è conquistato sul campo, partita dopo partita, metro dopo metro, duello dopo duello. Sino a diventare un simbolo per i tifosi, oltre che il vice capitano già da tre anni.

Il percorso

«Sono felice di essere arrivato sin qui e di poter rappresentare la squadra che tifo da sempre. Ammetto di aver vissuto periodi difficili, ma non mi sono mai arreso, sono orgoglioso del mio percorso e continuerò a dare il massimo per onorare la maglia del Cagliari». A denti stretti e col cuore in mano, per Deiola quella rossoblù è una sfida senza tempo. Senza fine. E senza compromessi. «Ho sempre dato tutto me stesso in campo e continuerò a farlo. Il Cagliari è tutto per me». Concetto, questo, che viene fuori spesso negli studi di Radiolina nel corso della puntata de “Il Cagliari in diretta” della quale il centrocampista rossoblù era ospite. Una crescita continua. Oltre l’ostacolo, oltre le critiche. «Perché le critiche fanno parte del percorso di un po’ tutti i calciatori, poi magari c'è chi riesce a mascherare meglio o a dargli meno peso, ma allo stesso tempo fanno male», ha ammesso Deiola rivivendo quel periodo con lo sguardo fiero. «Finché sono costruttive le accetti, ognuno è libero di esprimere il proprio parere. Sempre nel rispetto dell'altra persona, però. Bisogna ricordarsi che dall'altra parte c’è una persona umana che ha delle emozioni, dei sentimenti e può sentirsi ferita», ha tenuto a precisare. «La critica costruttiva può addirittura far bene. Quando poi inizia a diventare odio, allora lì sì che fa male. Quante partite ho finito in lacrime per questo».

La svolta

Non solo in campo, dunque, la sfida è stata anche mentale per lui. «Col tempo – grazie anche alle persone a me vicine, soprattutto mia moglie – mi sono detto: “dovresti un po’ lasciarti scivolare tutto addosso, dovresti concentrarti su quello che è il tuo percorso, su quello che tu stai facendo”. Così, piano piano, ho trasformato quelle critiche in uno stimolo. Ho iniziato a lavorare ancora più forte». La svolta – sia tecnica che psicologica – proprio nel campionato della retrocessione, paradossalmente. «L'anno di Mazzarri a livello di numeri, ho fatto una delle migliori stagioni perché comunque avevo giocato quasi tutte le partite e, compresa la Coppa Italia, avevo segnato sei gol. Ricordo in particolare una partita, persa, con l’Atalanta. Io ero uscito al primo tempo, tra i fischi di tutto lo stadio. Ero distrutto, a fine gara mi sono rinchiuso nello stanzino dove abbiamo la palestra e sono scoppiato in lacrime. Da quel momento credo sia scattata qualcosa dentro di me». Nel frattempo, è diventato il vice capitano del Cagliari. Insostituibile.

Cagliari-Pisa

Piuttosto, domenica c’è lo scontro diretto col Pisa: «Sappiamo che sarà una partita tosta contro una squadra che ha dimostrato di poter dire la sua contro chiunque. È sempre uscita a testa alta. È una squadra che mi ha sorpreso, ma il nostro cammino passa da queste gare e non possiamo permetterci di sbagliarle o di avere cali di attenzione. Poi giochiamo alla Domus». Nella casa del Cagliari. Davanti alla sua gente.

RIPRODUZIONE RISERVATA