Deiola si tiene stretta la reazione 

«Ci siamo abbracciati nel tunnel a fine partita, dove abbiamo riso e scherzato, ma in campo l'amicizia non esiste ed eravamo avversari». Per Alessandro Deiola, Inter-Cagliari di ieri è stata speciale per diversi motivi. Fra questi l’incrocio con Nicolò Barella, suo compagno di reparto fra il 2015 e il 2019 (con alcuni prestiti – per entrambi – in mezzo) ma soprattutto suo grande amico: erano uno contro l'altro a centrocampo, col nerazzurro che alla fine l'ha spuntata per 3-1. «C'è grande rispetto: siamo cresciuti insieme e gli voglio tanto bene, però in campo bisogna vincere i duelli anche contro gli amici», ha detto il rossoblù sulla sfida nella sfida. «A centrocampo sapevamo di trovare davanti giocatori forti e con esperienza internazionale: ce l'abbiamo messa tutta, ma contro queste squadre paghi ogni minimo errore».

Giallo pesante

Deiola era diffidato: un suo fallo su Correa, al 69', è valso l'unica ammonizione della partita. Inevitabile la squalifica, col numero 14 che salterà la gara interna di Pasquetta con la Fiorentina. «Naturalmente mi scoccia non poterci essere», il suo commento. Ma trova anche il lato positivo: «Vedendo le prossime che arrivano, avendo tanti scontri diretti, si azzera tutto e sono più tranquillo. Ogni giornata diventa fondamentale: è normale che ogni giocatore vorrebbe giocarle tutte, però siamo in un momento dove può succedere di prendere un'ammonizione e saltare una partita». Deiola ieri ha collezionato il quinto cartellino giallo in campionato, che lo rende il più ammonito tra i rossoblù.

La firma

Martedì scorso è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto per Deiola. Il centrocampista di San Gavino ha firmato sino al 30 giugno 2029, sostanzialmente a vita col Cagliari, con due mesi e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza del precedente accordo. «Al rinnovo ci tenevamo tanto, mi riempie di orgoglio continuare a lavorare per lottare e stare in questa squadra», la sua soddisfazione al termine della sfida di ieri. Della rosa del Cagliari, Deiola è il secondo per militanza consecutiva: veste la maglia rossoblù ininterrottamente dal 29 gennaio 2021, quando rientrò dal prestito allo Spezia, solo Pavoletti (in squadra dal 2017) c'è da più tempo. Ma in realtà è sempre stato del Cagliari, perché le sue esperienze fuori dalla Sardegna (Tuttocuoio, una prima volta allo Spezia, Parma e Lecce le precedenti) erano tutte in prestito.

La partita

Per Deiola, il Cagliari se l'è cavata bene contro la capolista. «La reazione comunque c'è stata. L'avevamo riaperta e potevamo farlo anche col 3-1, questa prestazione contro una grande squadra ci potrà servire per la partita contro la Fiorentina». Un match dove i suoi compagni, visto che lui dovrà guardarli dalla tribuna, saranno chiamati a non fallire l'appuntamento: «La caratteristica più importante che dobbiamo mettere adesso è avere più fame di quelli che lottano per il nostro stesso obiettivo. Adesso ogni punto sarà fondamentale per il nostro cammino: dobbiamo pensare partita dopo partita, cercando di lavorare con più forza e più fame per raggiungere la salvezza».

