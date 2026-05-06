Deiola, Rodriguez e Mazzitelli a parte 

Nuova tappa di avvicinamento al match che può sancire la salvezza matematica, ieri al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari. Più passano i giorni e più rischiano di saltare la sfida di sabato con l’Udinese Deiola, Rodriguez e Mazzitelli che continuano a svolgere un lavoro personalizzato per gestire i rispettivi acciacchi senza doversi per forza fermare. Sarà decisivo l’allenamento di questa mattina, l’ultimo prima della rifinitura in programma domani, sempre al mattino. Fra i tre, il centrocampista romano sembra essere quello che ha più possibilità di recuperare.

Sicuramente out Pavoletti (già rientrato nell’Isola dopo l’intervento di pulizia al ginocchio effettuato a Villa Stuart a Roma), Borrelli (a segno nella gara d’andata a Udine, finì 1-1), Felici e Idrissi per i quali la stagione è già finita. Tutti gli altri sono a disposizione di Pisacane che avrà comunque l’imbarazzo della scelta in ogni reparto per la gara con l’Udinese. Al Cagliari basterà il pareggio per conquistare la salvezza matematicamente senza dover guardare altrove. Potrebbe centrare l’obiettivo con due giornate d’anticipo anche perdendo. Nel caso, però, dovrebbe attendere le partite di domenica e sperare che la Cremonese non vada oltre il pari in casa con il Pisa.

Sabato alla Domus il fischio d’inizio è fissato per le 15, arbitrerà Dionisi della sezione de L’Aquila.

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