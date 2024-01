Deiola: «Ripartiamo dall'aggressività iniziale» 

Il Cagliari saluta il nuovo anno con una pesante sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan. A fine gara, tocca al capitano Alessandro Deiola raccontare una serata da dimenticare. «Eppure siamo partiti bene», spiega il centrocampista di San Gavino, «abbiamo avuto le occasioni con Petagna e Makoumbou. Però dopo l'1-0 ci siamo disuniti e abbiamo perso la bussola. Perdere così fa male, eravamo concentrati su questa partita».

Testa al Lecce

Meglio voltare pagina e Deiola pensa già alla sfida di sabato: «Ripartiamo dall'aggressività iniziale, mettiamoci ancora più cattiveria. Il campionato è duro, ma siamo tutti là, basta poco per tirarsi fuori». Il Lecce nel mirino: «Archiviamo il Milan e pensiamo a sabato, uno scontro diretto che vogliamo vincere. Sarà una gara fondamentale per il nostro campionato». Deiola e il Cagliari si affidano ciecamente a Ranieri: «Per noi è un padre e un tutor, lo seguiamo in tutto quello che dice. Crediamo in questa salvezza, ma dobbiamo essere meno fragili».

RIPRODUZIONE RISERVATA