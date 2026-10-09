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Verso la supersfida.
10 ottobre 2026 alle 00:36

Deiola recupera e risponde presente 

Il capitano tra i convocati per la Signora. A sorpresa in ritiro anche Trepy? 

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Sarebbe dovuto rimanere fuori per un mese, ma Alessandro Deiola ha recuperato a tempo di record. È quasi certo che sarà convocato per Cagliari-Juventus, in programma domani alle 20.45 alla Domus. Potrebbe essere portato a sorpresa in ritiro con i compagni anche Yael Trepy, la punta francese che il giorno dopo Ferragosto ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baja Sardinia. Anche lui – che secondo altre autorevoli correnti di pensiero, prima di tornare a giocare in A, dovrebbe “riassaggiare” il campo con qualche partita nella Primavera – starebbe bruciando i tempi di recupero. Chissà.

Il capitano

Non voleva mancare, il capitano, alla sfida più attesa. E infatti, l’ipotesi di una sua convocazione, per non dire di un suo utilizzo a partita in corso, non è da escludere. Il 28 settembre era stato sottoposto a Nuoro a un intervento per curare una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro: sarà inserito nella lista, almeno per la panchina. Ieri, per la prima volta dall’operazione che avrebbe dovuto tenerlo fuori per quattro settimane, il numero 14 rossoblù si è allenato con il gruppo e la rifinitura di stamattina sarà decisiva. In ogni caso, già nella seduta di giovedì aveva svolto un personalizzato ad alta intensità.

Carlos e Obert

Domani sera potrebbe esserci anche Kevin Carlos, ieri parzialmente in gruppo dopo la lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra rimediata prima della partenza per la Spagna. Tutto ok per Adam Obert: l’allarme è rientrato quando ancora era a disposizione con la Slovacchia. Ieri, invece, ancora in personalizzato Alen Sherri che si è fermato con l’Albania.

Trepy

Potrebbe essere convocato anche Trepy. Da quindici giorni si sta sottoponendo a un percorso di recupero e l’attaccante francese starebbe bruciando le tappe. Vedremo che cosa deciderà Pisacane, che presenterà la partita alle 12.30.

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