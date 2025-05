Deiola, più forte della pressione 

C’è il marchio di Alessandro Deiola sulla salvezza del Cagliari. Non una, ma due volte. I gol realizzati il 28 aprile a Verona e dieci giorni fa col Venezia fanno sì che anche il centrocampista di San Gavino, vice capitano e tra i leader riconosciuti dello spogliatoio, possa essere inserito a pieno titolo fra i giocatori dei rossoblù che hanno avuto un ruolo attivo - o decisivo - nella permanenza in Serie A. Una sorta di rivalsa personale, per chi è stato più volte bersaglio della critica e dei tifosi tanto da essere contestato senza freni. «È stato molto difficile convivere con questa pressione, ho anche pensato di smettere», aveva rivelato il mese scorso al podcast ufficiale del Cagliari Calcio. «Penso di non meritarmelo, perché comunque in campo cerco di dare tutto me stesso. Ci sono state partite dove mi sono chiuso in uno stanzino a piangere: fa veramente male sapere che stai provando a dare tutto e non viene percepito da fuori».

La stagione

Deiola ha giocato 29 partite su 38 del campionato appena concluso, con 1429' totali. Non tantissimi: lo rendono l'undicesimo giocatore più utilizzato, ben lontano dal (quasi) sempre presente Luperto che di minuti ne ha collezionati 3240. Ma c'è stato sempre: ha saltato solo una partita per squalifica, con la Fiorentina il 23 aprile, per il resto quando non ha giocato era rimasto in panchina per scelta tecnica. E diverse volte, come rivelato nelle ultime settimane, ha voluto stringere i denti pur non essendo al meglio per dare una mano alla squadra. Sforzo che lo ha ripagato: dopo l'assist di tacco per Gaetano il 19 gennaio col Lecce (decisivo per avviare il ribaltone da 0-1 a 4-1) nel finale sono arrivati anche i gol. Quello col Verona ha chiuso nel recupero uno 0-2 fondamentale, quello col Venezia è giunto al termine di un'azione da videogame, con un destro a giro sotto l'incrocio dei pali che ha dato il 3-0 e la salvezza. Tutti scontri diretti.

Il futuro

Lo scorso 8 aprile Deiola ha rinnovato il contratto col Cagliari, che sarebbe scaduto al termine di questa stagione, fino al 30 giugno 2029. Accordo sostanzialmente a vita: farà 30 anni il prossimo 1 agosto, è sempre stato di proprietà dei rossoblù e le cinque volte che è andato in prestito (l'ultima da settembre 2020 a gennaio 2021 allo Spezia) è poi rientrato in poco tempo. «Non ero mai soddisfatto, ogni volta che c'era la minima possibilità di tornare ne approfittavo», ha spiegato dopo la partita col Venezia. Una gara che per lui è stata anche una rivincita personale, dato che era in campo il 22 maggio 2022 nel giorno della retrocessione. Dieci giorni fa Deiola ha chiuso un cerchio in maniera perfetta con il suo super gol e la salvezza, a breve potrà iniziare l'undicesima stagione in rossoblù e prendersi ulteriori soddisfazioni sempre con la stessa maglia. Anche perché un altro traguardo è a portata di mano: con due presenze raggiungerà quota 200 col Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA