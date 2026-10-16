SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie A.
17 ottobre 2026 alle 00:12

Deiola o Rodríguez al fianco di Mina? 

L’unico dubbio di Pisacane in vista della gara di lunedì sera a Monza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutti dentro, eccetto Trepy (comunque sulla via del recupero), Idrissi e Felici. Il Cagliari procede a passo spedito verso la trasferta di Monza. Anche in occasione del match con i brianzoli (fischio d’inizio alle 18.30, arbitra il varesino Calzavara), il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Difficilmente, tuttavia, si priverà del blocco che viaggia stabile nei piani alti della classifica dalla prima di campionato.

In difesa

L’unico dubbio in difesa, il reparto, tra l’altro, che sta dando le soddisfazioni più grandi considerato che il Cagliari è la squadra meno battuta del torneo insieme alla Roma con soli tre gol subiti. Chi, dunque, tra Deiola e Rodríguez affiancherà Mina? Anche se Pisacane dovesse optare per una coppia tutta sudamericana davanti al portiere Caprile, il sangavinese troverebbe comunque spazio dal primo minuto, nel caso a centrocampo. Entrambe le soluzioni sono al vaglio dell’allenatore e non è escluso che vengano utilizzate entrambe nel corso della serata al “Brianteo” così come era già successo a Udine prima della maxi sosta. Deiola, schierato nella ripresa contro la Juventus, è pienamente recuperato dall’intervento di pulizia al ginocchio e scalpita, manco a dirlo. Così come il compagno uruguaiano (Pisacane ha scelto di sostituirlo nell’intervallo domenica scorsa solo per l’ammonizione che sarebbe potuta risultare fatale nell’assedio finale bianconero).

L’allenamento di questo pomeriggio al Crai Sport Center aiuterà Pisacane a schiarirsi le idee in vista della rifinitura che si svolgerà domani mattina, sempre ad Assemini, prima della partenza per Linate da dove poi il Cagliari si trasferirà a Monza in pullman. Il conto alla rovescia, insomma, è già cominciato. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Più soldi alle scuole, meno alle armi»

l V. Pinna, Ragas, Zedda
L’ex manager di Meridiana e Geasar: monopoli dannosi, la regia non deve essere privata

Scalo di Olbia, l’eldorado di F2i: 141 milioni di dividendi dal 2021

Opposta la gestione pubblica di Cagliari: quasi tutti gli utili nelle riserve 
Alessandra Carta
La mobilitazione

«Più fondi alla scuola, meno alle armi»

Istituti a pezzi, topi, personale insufficiente: a Cagliari il grido degli studenti 
Umberto Zedda
Agroalimentare

«Non è una crisi di mercato, sul pecorino romano soffia aria di speculazione»

Saba: prima di svendere il prodotto si utilizzino gli strumenti finanziari 
Andrea Artizzu
Il rogo

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 
Sara Saiu
L’anniversario

I ricordi di pioggia delle bambine di Gairo vecchio

Sono passati 75 anni dall’alluvione che distrusse anche la vicina Osini 
Simone Loi
L’allarme

Sbarchi senza fine, in meno di 48 ore arrivati 260 migranti

Emergenza nelle coste del Sulcis I sindaci: «Ora interventi efficaci» 
Fabio Murru