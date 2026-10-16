Deiola o Rodríguez al fianco di Mina? 

Tutti dentro, eccetto Trepy (comunque sulla via del recupero), Idrissi e Felici. Il Cagliari procede a passo spedito verso la trasferta di Monza. Anche in occasione del match con i brianzoli (fischio d’inizio alle 18.30, arbitra il varesino Calzavara), il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Difficilmente, tuttavia, si priverà del blocco che viaggia stabile nei piani alti della classifica dalla prima di campionato.

In difesa

L’unico dubbio in difesa, il reparto, tra l’altro, che sta dando le soddisfazioni più grandi considerato che il Cagliari è la squadra meno battuta del torneo insieme alla Roma con soli tre gol subiti. Chi, dunque, tra Deiola e Rodríguez affiancherà Mina? Anche se Pisacane dovesse optare per una coppia tutta sudamericana davanti al portiere Caprile, il sangavinese troverebbe comunque spazio dal primo minuto, nel caso a centrocampo. Entrambe le soluzioni sono al vaglio dell’allenatore e non è escluso che vengano utilizzate entrambe nel corso della serata al “Brianteo” così come era già successo a Udine prima della maxi sosta. Deiola, schierato nella ripresa contro la Juventus, è pienamente recuperato dall’intervento di pulizia al ginocchio e scalpita, manco a dirlo. Così come il compagno uruguaiano (Pisacane ha scelto di sostituirlo nell’intervallo domenica scorsa solo per l’ammonizione che sarebbe potuta risultare fatale nell’assedio finale bianconero).

L’allenamento di questo pomeriggio al Crai Sport Center aiuterà Pisacane a schiarirsi le idee in vista della rifinitura che si svolgerà domani mattina, sempre ad Assemini, prima della partenza per Linate da dove poi il Cagliari si trasferirà a Monza in pullman. Il conto alla rovescia, insomma, è già cominciato. (f.g.)

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