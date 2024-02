Deiola: noi, il mister, la società e i tifosi remiamo tutti dalla stessa parte 

«Il nostro campionato inizia oggi». Alessandro Deiola si tiene stretto un punto d'oro, che arriva dopo quattro sconfitte di fila e una settimana ad alta tensione. «Ci siamo detti che a Udine dovevamo ripartire e questo pareggio per noi è un mattoncino su cui dovremo costruire la nostra salvezza».

Tutti uniti

Da capitano del Cagliari, tocca a lui parlare di una gara che può e deve essere uno spartiacque della stagione: «Abbiamo vissuto una settimana intensa, preparandoci al meglio sotto l'aspetto mentale. Siamo compatti per raggiungere la salvezza. Ci siamo confrontati e abbiamo dimostrato che ci siamo e siamo disposti a lottare fino all'ultimo come abbiamo sempre fatto». In testa c'è solo la salvezza: «È fondamentale la compattezza che c’è all’interno del Cagliari: noi, il mister, la società e i tifosi remiamo tutti dalla stessa parte, solamente così possiamo continuare a lottare per raggiungere la salvezza, con la consapevolezza, però, di dover dare sempre tutto>.

Si ricomincia

Deiola si tiene stretto il pareggio di Udine: «Siamo consapevoli di aver fatto una grande partita sotto l'aspetto agonistico, quello che ci ha chiesto il mister, di essere uniti e trovare la forza di reagire. E infatti, quando siamo andati sotto, abbiamo reagito da grande squadra e famiglia, ci difendiamo l'uno con l'altro. Potevamo vincere, ma questo è un punto che ci dà fiducia e coraggio». A proposito di Ranieri: «Una persona unica. Noi lo seguiamo in ogni cosa che ci chiede: con la sua esperienza e con le sue qualità riusciremo a raggiungere la salvezza».

Orgoglio rossoblù

Lì nel mezzo ha corso dando tutto, perché per Deiola il Cagliari è una questione di cuore: «Portare questi colori è motivo d'orgoglio, mi sento più responsabile quando le cose non vanno bene, questa maglia per me è troppo importante e cerco di farlo capire ai miei compagni. Rappresentiamo un popolo che merita tutte le gioie possibili. Dobbiamo raggiungere insieme la salvezza per i nostri tifosi». Un punto e si ricomincia, con la testa che vola già al Napoli: «Una partita difficile, ma noi siamo il Cagliari, dobbiamo pensare a cosa rappresentiamo senza avere paura di nessuno e con la consapevolezza e la fiducia di poter fare bene». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA