Deiola nel motore rossoblù Maratoneta guastafeste e sempre a caccia del gol 

A fine partita, i primi applausi glieli ha rivolti un compagno, Boris Radunovic, grande protagonista pochi minuti prima con una paratessa salva-risultato. «Gli faccio i complimenti», le parole del portiere rivolte ad Alessandro Deiola, «non ha fatto gol, ma ha fatto una partita da 10». E quel 10 il centrocampista di San Gavino se lo sarebbe meritato se avesse centrato la porta dell'Udinese in una delle cinque conclusioni spedite verso la porta dell'ex Silvestri, con la palla che è sempre andata fuori dallo specchio, in almeno tre circostanze per una questione di pochissimi centimetri.

Sempre presente

Quattro giornate, quattro presenze, perché anche Ranieri, come i suoi predecessori, a Deiola proprio non rinuncia mai. E con l'Udinese è arrivata anche la prima da titolare, una gara giocata in apnea, tra caldo e umidità, e sempre col coltello tra i denti, per 102 minuti, recuperi compresi. Senza mai tirarsi indietro. I numeri del caldo pomeriggio di Deiola sono impressionanti: su e giù per il campo, coperto per la bellezza di 11,841 chilometri, come nessuno dei giocatori utilizzati da Ranieri e Sottil. Un maratoneta che ha fatto sentire la sua presenza in tutte le zone, sia in fase difensiva che offensiva. Perché Deiola, impiegato da mezzala sinistra, è andato a recuperar palloni (2) e poi si è lanciato nell'area friulana per provare a sbloccarla. Ben cinque le conclusioni del centrocampista, la metà di quelle totali del Cagliari, tutte con inserimenti letali, quelle che stanno diventando il suo marchio di fabbrica. Quattro, in particolare, le occasioni che hanno fatto sussultare i 15mla e passa presenti alla Domus. Nel primo tempo, sull'assist di Zappa, ha colpito di testa da pochi passi sfiorando il palo e poi, ancora di testa, ha mandato alto sopra la traversa. Nella ripresa, pronti, via e, su angolo di Augello, Deiola ha ancora preso il tempo a tutti, sbucando di testa e mandando la palla di poco a lato. E ancora, sull'assist di Shomurodov, ci ha provato poco dentro l'area di rigore, con la porta ancora una volta mancata per una manciata di centimetri.

Goleador per caso

Ranieri se lo tiene stretto, perché sa che un centrocampista come Deiola è un tesoro da sfruttare. In una linea mediana di palleggiatori e cursori, il numero 14 è l'unico che ha un buon feeling col gol, grasso che cola per una squadra che va alla ricerca delle reti. Non è un caso che lo scorso anno Deiola sia andato a segno in tre circostanze, mentre l'anno prima, quello della retrocessione, i gol sono stati addirittura 4, suo record personale con la maglia del Cagliari, cui ha regalato in totale 12 centri. Il frutto della capacità di seguire l'azione, per poi buttarsi in area, dove sfrutta peso e centimetri. Una crescita costante, apprezzata soprattutto da chi decide in panchina. Perché mentre molti tifosi storcono il naso, gli allenatori a Deiola non rinunciano. E infatti contro l'Udinese è arrivata la presenza numero 109 in Serie A (dove ha giocato, oltre che col Cagliari, anche con Parma, Lecce e Spezia) e la numero 140 con la maglia rossoblù. La maglia del suo cuore, quella della squadra in cui è cresciuto, di cui è vicecapitano, il Cagliari, «la squadra per cui darei la vita», come ha detto più volte. E basta vederlo in campo per capire che quelle di Deiola non sono solo parole.

