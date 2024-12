Deiola: ma non fasciamoci la testa 

Lo spogliatoio del Cagliari è solido e ha le qualità per uscire da questo momento complicato. È la garanzia che dà Alessandro Deiola, ieri capitano al “Penzo”, dopo la quarta sconfitta consecutiva fra Serie A e Coppa Italia dei rossoblù. «Non è il momento di fasciarci la testa o trarre delle conclusioni», l'avviso che manda all'esterno. «C'è semplicemente da lavorare: il gruppo è unito e compatto, continuiamo con la mentalità che abbiamo e sono sicuro che i risultati arriveranno. La squadra c'è e ha fatto la prestazione, usciamo da questo campo con una sconfitta però consapevoli della mentalità che abbiamo. E del gruppo».

Campo stregato

L'unica volta - su 18 precedenti compreso ieri - che il Cagliari ha vinto in casa del Venezia era il 10 aprile 2004 in Serie B, 1-2. All'epoca Deiola aveva appena 8 anni, mentre era titolare nello 0-0 del 22 maggio 2022. «Qui siamo retrocessi, ma siamo venuti lasciandoci alle spalle quanto successo», il suo ricordo della partita dell'ultima giornata di tre stagioni fa. «Ripeto: la prestazione c'è stata, dobbiamo lavorare. Le emozioni le avevamo per lo scontro diretto, senza pensare a quanto è successo prima». E la prestazione soddisfa quasi del tutto il numero 14: «Abbiamo avuto dieci-quindici minuti di appannamento che ci hanno condizionato. Eravamo un po’ delusi e arrabbiati per il gol che abbiamo subito quasi sul finire del primo tempo, però non possiamo permetterci di farci prendere dall’ansia o di andare dietro a certe situazioni». (r.sp.)

