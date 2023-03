Deiola, la sfida può ricominciare 

Ha riassaggiato il campo contro l'Ascoli, pochi minuti per rientrare nel clima giusto, quello di un campionato arrivato alla sua fase cruciale. All'orizzonte c'è la Reggina e il vicecapitano rossoblù fiuta l'aria della grande sfida: «Stiamo lavorando su noi stessi, perché tutto dipende da noi, non dagli altri. Ci aspetta un ambiente caldo, una squadra importante come la Reggina che vuole fare punti, ma noi pensiamo a fare la nostra partita. Ci aspettano nove finali e vogliamo fare il massimo. Poi tireremo le somme e vedremo dove saremo». Deiola, come Ranieri, non vuole arrendersi nella corsa al secondo posto: «Fin quando la matematica ci dà speranza, lavoriamo per i nostri obiettivi. Al 90' della gara col Cosenza del 19 maggio vedremo dove saremo. Ma fino ad allora lotteremo per fare più punti possibile».

L'ultima partita era stata quella col Perugia, dell'11 dicembre. Una vita fa. Deiola era rimasto in campo 77', abbastanza per vivere i fischi della Domus per l'allora allenatore del Cagliari Liverani, una specie di esonero anticipato, nonostante la vittoria. Poi lo stop, l'intervento chirurgico a Villa Stuart e il lento recupero. «Tre mesi duri. Ora sono tornato, mi sto preparando al meglio. Voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato e sostenuto, i medici e ai fisioterapisti. Ho lavorato tanto per rimettermi a disposizione, ora sto bene, sono pronto e aspetto solo che il mister mi dia il minutaggio giusto». Tre mesi da tifoso, a soffrire per un Cagliari che ha dovuto ricominciare con un nuovo tecnico: «Nell'emergenza, tutti si sono dimostrati all'altezza e hanno dato una grossa mano per un Cagliari che ha obiettivi che tutti conosciamo». Deiola elogia i compagni, soprattutto quelli più giovani che, a centrocampo, hanno dovuto sopperire alle tante assenze: «Bravi tutti. Lella e Kourfalidis, per esempio, hanno lavorato sodo e hanno dimostrato le loro qualità. Non avevo dubbi che si sarebbero fatti trovare pronti e continuano a confermare, giorno dopo giorno, il loro valore».

Otto minuti, recupero compreso, per risentirsi vivo. «È stato come ricominciare la mia vita da calciatore». Alessandro Deiola è tornato e vuole riprendersi una stagione fin qui solo di sofferenza. Il centrocampista di San Gavino ha stretto i denti per aiutare il “suo” Cagliari, fin quando ha potuto. Poi lo stop, l'intervento per ricostruire il legamento della caviglia. Un incubo finito solo venerdì, quando Ranieri lo ha gettato nella mischia nei minuti finali contro l'Ascoli. «Stare fuori tre mesi è stata dura, mi ha fatto male restare lontano dal campo».

Otto minuti, recupero compreso, per risentirsi vivo. «È stato come ricominciare la mia vita da calciatore». Alessandro Deiola è tornato e vuole riprendersi una stagione fin qui solo di sofferenza. Il centrocampista di San Gavino ha stretto i denti per aiutare il “suo” Cagliari, fin quando ha potuto. Poi lo stop, l'intervento per ricostruire il legamento della caviglia. Un incubo finito solo venerdì, quando Ranieri lo ha gettato nella mischia nei minuti finali contro l'Ascoli. «Stare fuori tre mesi è stata dura, mi ha fatto male restare lontano dal campo».

Ricominciamo

L'ultima partita era stata quella col Perugia, dell'11 dicembre. Una vita fa. Deiola era rimasto in campo 77', abbastanza per vivere i fischi della Domus per l'allora allenatore del Cagliari Liverani, una specie di esonero anticipato, nonostante la vittoria. Poi lo stop, l'intervento chirurgico a Villa Stuart e il lento recupero. «Tre mesi duri. Ora sono tornato, mi sto preparando al meglio. Voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato e sostenuto, i medici e ai fisioterapisti. Ho lavorato tanto per rimettermi a disposizione, ora sto bene, sono pronto e aspetto solo che il mister mi dia il minutaggio giusto». Tre mesi da tifoso, a soffrire per un Cagliari che ha dovuto ricominciare con un nuovo tecnico: «Nell'emergenza, tutti si sono dimostrati all'altezza e hanno dato una grossa mano per un Cagliari che ha obiettivi che tutti conosciamo». Deiola elogia i compagni, soprattutto quelli più giovani che, a centrocampo, hanno dovuto sopperire alle tante assenze: «Bravi tutti. Lella e Kourfalidis, per esempio, hanno lavorato sodo e hanno dimostrato le loro qualità. Non avevo dubbi che si sarebbero fatti trovare pronti e continuano a confermare, giorno dopo giorno, il loro valore».

Testa alla Reggina

Ha riassaggiato il campo contro l'Ascoli, pochi minuti per rientrare nel clima giusto, quello di un campionato arrivato alla sua fase cruciale. All'orizzonte c'è la Reggina e il vicecapitano rossoblù fiuta l'aria della grande sfida: «Stiamo lavorando su noi stessi, perché tutto dipende da noi, non dagli altri. Ci aspetta un ambiente caldo, una squadra importante come la Reggina che vuole fare punti, ma noi pensiamo a fare la nostra partita. Ci aspettano nove finali e vogliamo fare il massimo. Poi tireremo le somme e vedremo dove saremo». Deiola, come Ranieri, non vuole arrendersi nella corsa al secondo posto: «Fin quando la matematica ci dà speranza, lavoriamo per i nostri obiettivi. Al 90' della gara col Cosenza del 19 maggio vedremo dove saremo. Ma fino ad allora lotteremo per fare più punti possibile».

Fantasmi veneziani

Il ritorno in campo con l'Ascoli. Ma già contro il Venezia, il 25 febbraio, Deiola era stato inserito nel volo verso il “Penzo”: «Una convocazione concordata con società e mister per stare vicino ai miei compagni, anche se non potevo giocare. Ci tenevo ad andare là, a dare il mio supporto morale. Un'emozione speciale: dopo tre mesi duri è stato come vivere un nuovo esordio».

Ripartire da Venezia, quasi un esorcismo per cancellare i fantasmi del 22 maggio e della retrocessione: «Quel giorno non si può dimenticare. È un ricordo che fa male, ma che va superato. Come tutte le cose che fanno male, deve trasformarsi in una spinta per il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata