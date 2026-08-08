Deiola, la prima coppa da capitano 

Tutta la squadra abbracciata a centrocampo, compresi Yerry Mina appena tornato dalle vacanze e la mascotte Pully, mentre Alessandro Deiola alza la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A consegnare la coppa al nuovo capitano del Cagliari è stato Nicola Riva, figlio del campione di Leggiuno e attuale Club Ambassador della società rossoblù, assieme agli ex compagni del Mito Pino Bellini, Mario Brugnera, Renato Copparoni, Riccardo Dessì, Beppe Tomasini e Raffaello Vescovi. Il trofeo finito nella bacheca del Cagliari, assieme a quello della prima edizione, è un’opera artistica e artigianale di Fernando Mussone, realizzata in marmo di Orosei e legno di ginepro, materiali scelti per raccontare il legame profondo con la Sardegna.

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