VaiOnline
La premiazione.
09 agosto 2026 alle 00:42

Deiola, la prima coppa da capitano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutta la squadra abbracciata a centrocampo, compresi Yerry Mina appena tornato dalle vacanze e la mascotte Pully, mentre Alessandro Deiola alza la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A consegnare la coppa al nuovo capitano del Cagliari è stato Nicola Riva, figlio del campione di Leggiuno e attuale Club Ambassador della società rossoblù, assieme agli ex compagni del Mito Pino Bellini, Mario Brugnera, Renato Copparoni, Riccardo Dessì, Beppe Tomasini e Raffaello Vescovi. Il trofeo finito nella bacheca del Cagliari, assieme a quello della prima edizione, è un’opera artistica e artigianale di Fernando Mussone, realizzata in marmo di Orosei e legno di ginepro, materiali scelti per raccontare il legame profondo con la Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I mari del sud.

Villasimius, gioie e dolori. A Pula invasione di stranieri

Gianni Agus Ivan Murgana
Le ferie dei politici

Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti

Tre giorni di relax per la premier con la figlia a La Maddalena tra nuotate e passeggiate in centro 
Caterina De Roberto Claudio Ronchi
Regione

«Legge sugli staff,  se avete il coraggio spazzatela via»

Piga (FdI) provoca il Campo largo L’assessore Cocco: polemica sterile 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sulle Ande chiedevo la salvezza alla Luna»

Carlitos Páez, ospite del Cagliari al Trofeo Riva: «Credeteci sempre, come il mio amico Diego Lopez» 
Lorenzo Piras
1940-2026

«Buon viaggio babbo» I fiori di Pavana per salutare Guccini

Il cardinale Zuppi, amico personale: «Poesia e musica fanno cantare il cuore» 
La storia

Gatto Nerone si perde ma ritrova la strada di casa

Nove chilometri in cinque giorni: così è tornato da Lanusei a Loceri 
Federica Melis
Milano

Impiantato un embrione sbagliato

Scambio di pazienti al San Raffaele: «Errore umano, ci scusiamo» 