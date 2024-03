Deiola, il cuore oltre l’ostacolo «La svolta dopo il ko con la Lazio» 

La fascia da capitano al braccio e il cuore in mano. Un cuore rigorosamente rossoblù che Alessandro Deiola ha gettato oltre l'ostacolo per centrare una vittoria importantissima per il Cagliari, il primo successo lontano da casa nel momento più delicato della stagione. Un successo festeggiato, con tutti i compagni, sotto quello spicchio di Sardegna esportato al “Castellani”: «I nostri tifosi sono fantastici, con loro al nostro fianco tutto è più semplice. Per loro daremo sempre tutto. Solamente con questa unità possiamo continuare a lottare tutti insieme per l’obiettivo salvezza».

Un'altra storia

Una vittoria nata negli spogliatoi della Domus, dopo la sconfitta con la Lazio. «Ci siamo confrontati, ci siamo compattati ulteriormente», spiega Deiola, «e questo ci ha dato una spinta fondamentale per ricominciare il nostro cammino. Sabato giocheremo un’altra finale, da qui alla fine saranno tutte partite importanti: dovremo essere determinati, dare il massimo e anche di più per raggiungere l’obiettivo finale». La testa è già alla Salernitana, ma prima c'è da raccontare il colpo gobbo di Empoli: «Siamo felici per la vittoria, la prima in trasferta, l’abbiamo voluta fortemente. Stiamo lavorando tutti molto bene: avevamo detto che da Udine sarebbe iniziato un altro campionato e così è stato. Crediamo tutti nella salvezza e vogliamo prendercela partita dopo partita».

Bravo JJ

«È una vittoria importantissima», prosegue Deiola, «arrivata anche grazie al gol di Jankto: siamo contenti per lui perché è un ragazzo d’oro e se lo meritava. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile, l'Empoli gioca bene e ultimamente era in un buon momento. Siamo stati pronti a ribattere colpo sul colpo, tenendo botta fino alla fine, dimostrando che siamo quelli che non si arrendono mai, portando a casa la vittoria. Un risultato che dà continuità alle ultime gare». (al.m.)

