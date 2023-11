Deiola: giochiamo per far felice la Sardegna  

Nuoro. «Andiamo in campo per far felice la Sardegna». Alessandro Deiola racconta l’esperienza del Cagliari in giro per l’Isola, al termine della partita al Frogheri in visibilio per i beniamini rossoblù. Il largo risultato è un dettaglio che considera, anche perché la missione nuorese della squadra di Ranieri era importante per migliorare la condizione: «L’amichevole è servita anche per acquisire sempre di più i concetti proposti dal mister in vista del campionato e che noi cerchiamo di mettere tutto in pratica».

La svolta

Dopo l’ultima amichevole che il Cagliari ha disputato a Carbonia è arrivata la svolta. La rocambolesca gara con il Frosinone è il manifesto di una squadra che ha cambiato marcia. «Siamo un gruppo che non molla mai e l’abbiamo dimostrato anche quando eravamo sotto 3-0 contro il Frosinone. Era una situazione delicata, ci siamo guardati in faccia e abbiamo reagito: significa che non mollare mai fino alla fine è nel nostro dna. Quella gara ha segnato la svolta, soprattutto dal punto di vista mentale». Il centrocampista di San Gavino Monreale è uno dei pilastri dello spogliatoio rossoblù, esalta le doti del gruppo e di Ranieri, il faro della rosa: «Siamo un gruppo coeso, allenato da un mister forte, che apprezza quando reagiamo subito dopo un errore». Alla ripresa arriverà il Monza di Palladino e Colpani: «È un campionato livellato e difficile. Il nostro obiettivo resta quello di inizio stagione, ovvero la salvezza».

L’ospite

Deiola è sardo come Gianfranco Zola, che a Nuoro è sempre accolto da re. Il centrocampista rossoblù abbraccia l’ex capitano, poi gli lascia spazio, prima del robusto “terzo tempo” offerto dalla Nuorese. «È stata una bella festa di sport», commenta Magic Box, che apprezza il dna rossoblù menzionato da Deiola: «Anche quando perdeva, il Cagliari non ha mai dato l’impressione di essere remissivo, bensì dava segnali di vitalità e questo è un aspetto importante. In genere quando le squadre vanno in svantaggio tendono ad andare ancora più sotto, mentre già dallo scorso anno il gruppo di Ranieri ha dimostrato la capacità di saper ribaltare anche le situazioni più complicate». ( ro.se. )

