Deiola: felice di aver ritrovato Pisacane  

Quasi quattrocento presenze in due con la maglia del Cagliari, una fetta importante della storia recente del club, insomma. Sono i vice di capitan Pavoletti e hanno appena rinnovato i rispettivi contratti in scadenza a giugno, Alessandro Deiola sino al 2029, Gabriele Zappa sino al 2030. Passato, presente e, soprattutto, futuro, dunque: rappresentano lo zoccolo duro della squadra di Fabio Pisacane di cui, tra l’altro, sono stati compagni in passato e del quale saranno punti di rifermento importanti, in campo e all’interno dello spogliatoio. Per il centrocampista di San Gavino questa che sta per cominciare è la nona stagione in rossoblù (nel mezzo le varie esperienze con Spezia, Lecce, Parma e ancora Spezia). Il terzino monzese, fresco sposo, è nell’Isola ormai dall’estate del 2020. Tanta esperienza e quel senso di appartenenza che traspare da ogni loro gesto, e che stanno cercando di trasmettere ai più giovani e all’ultimo arrivato Borrelli sin dai primi giorni di preparazione in Alta Val Camonica.

Deiola

Per il terzo anno di fila Deiola si è presentato in ritiro con i capelli biondo platino, gesto scaramantico dopo una promozione storica e la seconda salvezza firmata, tra l’altro, con un suo euro gol al Venezia. «Il fatto che ci siano il mister e tanti giovani porta indubbiamente nuovo entusiasmo e voglia di fare», ammette il centrocampista. Precisando: «Sono contento di aver ritrovato Pisacane come allenatore dopo tante battaglie insieme in campo». Poi svelando: «È stato, tra l’altro, il mio compagno di stanza nella prima trasferta con il Cagliari nel mio primo anno da professionista e con lui si è subito creato un grande feeling. Ci conosciamo benissimo. So quali sono i suoi valori e quali possono essere le sue richieste. E il fatto che sia all’esordio è un dettaglio», puntualizza: «Ha tanta esperienza di campo e preparazione. Sono a sua completa disposizione, come qualsiasi componente della rosa, e darò il massimo». Per arrivare dove? «Vogliamo cercare di portare il Cagliari il più in alto possibile e provare magari a fare uno step in più rispetto a lottare sino all’ultima giornata». Deiola è il vice capitano. «Anche se siamo un gruppo di capitani. La responsabilità va oltre la fascia e me la tengo tutta», tiene a precisare. «Voglio continuare a essere un esempio per i più giovani. Sono ragazzi che si sono meritati questo ritiro. Si stanno allenando alla grande. Hanno tutti delle qualità importanti e stiamo cercando di fargli capire quanto sia fondamentale lavorare sodo per arrivare all’obiettivo».

Zappa

Scalpita anche Zappa che, dopo aver sposato Sara a giugno, vuole prendersi ora nuove soddisfazioni sul campo. «Si respira una bella atmosfera. Sappiamo tutti quello che ci può dare il mister e non vediamo l’ora di cominciare», ammette. «Credo di avere più esperienza rispetto ai primi anni, ho fatto passi importanti e mi sento maturato. Detto questo, so che devo migliorare in tante cose», ammette. «Ne abbiamo parlato anche col mister e con il prof i primi giorni di ritiro, magari nella tecnica di corsa. E, sinceramente, mi piacerebbe fare qualche assist in più». Le voci di mercato? «Non ci penso. Dopo cinque stagioni so cosa vuol dire giocare per questa maglia e per questa terra. Sono molto legato al Cagliari, che considero casa mia». E nella sua casa di Cagliari ha ospitato Borrelli, già compagno ai tempi del Pescara, durante il raduno nell’Isola, prima della partenza per il ritiro in Alta Val Camonica. «Così ha potuto risparmiare i soldi dell’hotel», scherza Zappa. «A parte le battute, è un bravo ragazzo. Abbiamo vissuto insieme una salvezza importante a Pescara e tutti stiamo facendo in modo che si inserisca subito nel gruppo».

