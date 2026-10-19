Deiola è onesto: «Sbagliato l’atteggiamento» 

«Chiedo scusa anche io a tutti i tifosi che sono venuti qua, sono fantastici come sempre».

Nella serata del Cagliari più brutto della stagione, anche Capitan Deiola si unisce allo slogan di Pisacane. «Una brutta sconfitta, più che altro per come è arrivata», è il racconto del sangavinese, che ha vissuto la partita dalla panchina fino all’81’. «L’atteggiamento purtroppo ci è mancato e come squadra non possiamo permetterci di mancare nella fame e nell’approccio come è successo nel secondo tempo». E invece quel gol del diciannovenne Robinson ha totalmente spento i rossoblù: «Credo sia una sconfitta che in fondo possa farci bene, perché ci permette di tornare con i piedi per terra, ci deve far fare un bagno di umiltà e ci deve ricordare qual è il nostro obiettivo e cosa serve per raggiungerlo, come abbiamo dimostrato nelle partite precedenti dove sicuramente l’atteggiamento e la voglia di non prendere gol, a tutti i costi, si è vista». La trasferta al “Brianteo” porta in dote 4 gol in una botta sola – per una squadra che ne aveva presi 3 nelle precedenti sei partite – ma anche la voglia di riprendere il percorso. «Qualcosa di positivo nel primo tempo c’è stato, ma dopo il secondo gol siamo assolutamente crollati e non è ammissibile. Ci portiamo dietro questa sconfitta che però ci deve far riflettere in maniera positiva. Sicuramente non eravamo forti prima e non siamo scarsi ora», chiude il capitano, «c’è da mettere la testa su e continuare a lavorare come stiamo facendo».

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