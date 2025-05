Deiola e Gaetano da monitorare 

Giusto un giorno di riposo per ricaricare le pile dopo il tour de force tra Fiorentina, Hellas e Udinese. Il Cagliari riprenderà la preparazione questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini in vista della prossima partita, contro il Como degli ex Dossena e Goldaniga allo stadio “Sinigaglia”, in programma sempre di sabato alle 15. All’andata finì 1-1, ma era soltanto la seconda giornata di campionato. Sembra essere passata un’eternità. Era un altro Cagliari, ma soprattutto era un altro Como.

Sotto osservazione

Per l’occasione, l’allenatore Nicola spera di recuperare Pavoletti, uscito acciaccato dalla “battaglia” di Verona e rimasto per questo in panchina dall’inizio alla fine l’altro ieri nel match con i friulani. Da monitorare e gestire, chiaramente, anche le condizioni di Deiola e Gaetano, che continuano a convivere con i rispettivi acciacchi nella speranza, magari, di risolverli una volta per tutte quando sarà finita la stagione (o quando la salvezza sarà matematica). Sicuramente indisponibile Mina, che rischia addirittura di aver già chiuso la stagione per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata nella gara con la Fiorentina. Verrà comunque fatto il punto a ridosso della sfida con il Venezia, qualora dovesse servire.

Sei diffidati

Tutti gli altri godono di ottima salute e scalpitano. Non sono in arrivo sanzioni dal Giudice sportivo. Indolore l’unico cartellino giallo rimediato sabato pomeriggio (da Coman). Restano in diffida Obert, Luperto, lo stesso Mina, Zappa, Marin e Pavoletti. Quella di sabato a Como sarà la penultima trasferta del campionato, quella della salvezza?

RIPRODUZIONE RISERVATA