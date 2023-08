Deiola: «Dovremo essere impeccabili» 

Inviato

Châtillon. La retrocessione di due anni fa è una cicatrice che lui e chi c’era quella sera a Venezia si portano dietro. «Anche per questo tornare in A è bellissimo e vogliamo giocarcela al massimo delle nostre possibilità». Ventotto anni compiuti giusto l’altro ieri e la maglia del Cagliari “cucita addosso”, come ha ribadito ieri dopo l’amichevole con il Como. «Quello che vale per me questa maglia è qualcosa di inspiegabile, indescrivibile», ha detto Alessandro Deiola mentre mostrava la pelle d’oca sulle braccia. «Cercherò sempre di onorarla e di far capire a tutti quanto vale».

Conta solo la salvezza, il resto vien da sé. «Io cerco di mettermi a disposizione di questo gruppo, della squadra, dei tifosi. Sono orgoglioso di essere qui darò tutto me stesso», ha sottolineato ancora il centrocampista di San Gavino per poi precisare: «Ha ragione il mister quando dice che abbiamo scritto una bella storia ma ora dobbiamo voltare pagina e scriverne una nuova. Ci aspetta un campionato diverso, tosto, e dovremo essere impeccabili dal punto di vista agonistico e atletico contro avversari più forti di noi tecnicamente. Mi fido di questo gruppo, sta lavorando davvero forte».

