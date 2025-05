Deiola: diamo i meriti al Como 

«Non c'è nessun malessere in questo gruppo, mi dà fastidio che da fuori vengano messe dentro lo spogliatoio certe dinamiche». Alessandro Deiola smentisce categoricamente che il Cagliari possa non essere sereno nel momento decisivo della stagione. Anzi, secondo lui è tutto il contrario: «Il gruppo è unitissimo, siamo convinti e ci crediamo. Vogliamo lavorare il più possibile per raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza», il messaggio del centrocampista dopo la sconfitta contro il Como, dove non ritiene si sia visto nervosismo in campo. «No, si cerca di stimolarci e tirare fuori qualcosa in più da chiunque, soprattutto nei momenti di difficoltà. Se un compagno alza di più la voce per un contrasto perso o una dinamica negativa non vuol dire che nello spogliatoio ci siano dei problemi».

L’obiettivo

Il Cagliari non è riuscito a trovare già ieri i punti che servivano per la salvezza aritmetica. Ora i rossoblù attendono il Venezia, squadra che - inevitabilmente - evoca sempre brutti ricordi per quanto avvenuto nel 2022 all’ultima giornata. «Ma direi che quanto successo tre anni fa è messo alle spalle: non è la prima volta che sfidiamo il Venezia, vedi quando l’abbiamo battuto ai playoff», ricorda Deiola col precedente positivo del 2023. «È una partita come tutte le altre, ma con un valore molto più importante. In aggiunta è l'ultima nostra in casa per quest'anno, può darci la salvezza e dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione. Sappiamo che loro verranno a giocare col coltello fra i denti, ma ci troveranno pronti anche perché siamo in casa nostra».

Corsa salvezza

Per il Cagliari sono quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, con in mezzo il successo di Verona. E, in generale, i rossoblù hanno conquistato appena tre vittorie da inizio febbraio a oggi. Ma, nonostante un passo piuttosto lento, il margine sulla zona retrocessione rimane confortante. «Guardare gli altri però conta poco, lo dico da tutto il campionato», chiarisce Deiola, che non vuole cullarsi sulle sconfitte delle dirette concorrenti. «Bisogna guardare quello che facciamo noi, perché se raggiungiamo i risultati poco ci interessa degli altri. Col Venezia sarà l’ultima partita in casa e dobbiamo prenderci quello che ci meritiamo e per cui abbiamo lottato tutta la stagione». Con la preparazione in settimana che per lui sarà determinante: «Non so se faremo dei discorsi nello spogliatoio, ma rimarranno tra di noi».

La partita

Deiola ieri pomeriggio è entrato all’ora di gioco, col Cagliari già sotto 2-1. E non è riuscito a cambiare una situazione che si era complicata dal primo tempo. «Dove però nei primi 30' abbiamo tenuto bene il campo ed eravamo passati in vantaggio», ci tiene a precisare. «Sicuramente siamo molto dispiaciuti per questo risultato. Diamo meriti al Como, che sta dimostrando come sia una squadra con grande qualità e in grande forma. C’è mancata un po’ di convinzione: pensiamo al Venezia». E ai tifosi, in qualità di uno dei capitani, il numero 14 manda un messaggio: «Ci dispiace non aver potuto dare loro una gioia, ma sono sicuro che ci rifaremo presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA