05 novembre 2025 alle 00:14

Deiola, corsa contro il tempo per Como 

Corsa contro il tempo per Deiola in vista della prossima partita del Cagliari in programma sabato a Como (il fischio d’inizio alle 15). Tradito da un’elongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra, il centrocampista di San Gavino ha svolto ancora ieri un lavoro personalizzato nella speranza che il dolore passi entro venerdì, giorno della rifinitura al Crai Sport Center. In caso contrario, sfrutterà la sosta per poi farsi trovare pronto per la gara successiva contro il Genoa, fondamentale essendo uno scontro diretto.

Il punto

Si sono allenati a parte poi Ciocci, Liteta, Rog e Pintus. Anche per loro, il via libera dei medici potrebbe arrivare dopo la terza pausa stagionale per le Nazionali. Più lunghi chiaramente i tempi di recupero per Belotti, dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tutti gli altri erano operativi ieri ad Assemini. Giusto un defaticante per chi è sceso in campo lunedì all’Olimpico, allenamento a ritmo già abbastanza elevato per chi non ha giocato. Col Como Pisacane potrebbe cambiare qualcosa in ogni reparto. Torna a disposizione intanto Obert che ha scontato contro la Lazio il turno di squalifica. Oggi la preparazione prosegue con una seduta mattutina. (f.g.)

