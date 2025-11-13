VaiOnline
Il premio.
14 novembre 2025 alle 00:26

Deiola candidato al Puskas Award 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

E, all’improvviso, sul sito della Fifa, tra Lamine Yamal e Declan Rice spuntò Alessandro Deiola. Proprio così, il centrocampista sardo è tra gli undici candidati al “Fifa Puskàs Award”, il premio destinato al gol più bello dell’anno. A meritare le attenzioni degli esperti della Federazione mondiale di calcio è stata la rete segnata dal trentenne di San Gavino lo scorso 18 maggio contro il Venezia all’Unipol Domus: un destro “a giro” che si è andato ad accomodare nell’angolo lontano, dopo un fraseggio ubriacante con tre compagni e con ben due colpi di tacco di Gaetano e Makoumbu, oltre ai tocchi di Augello e dello stesso Deiola, che si era poi liberato in area. Da lì la battuta a rete di prima intenzione per far esplodere lo stadio.

Una vera prodezza che sul sito fifa.com si può rivedere e votare, dopo essersi registrati. Si scelgono tre reti (primo, secondo e terzo posto) e gli altri candidati sono l’esterno del Barcellona (per il gol all’Espanyol), l’inglese dell’Arsenal a segno in Champions contro il Real Madrid, Luca Ribeiro (Mamelodi Sundowns, in rete contro il Dortmund al Mondiale per club), il brasiliano Alerrando (Vitoria), l’egiziano Amr Nasser, gli argentini Pedro De La Vega (Seattle) e Santiago Montiel (Independiente), il messicano Carlos Orrantìa (Atlas), l’indonesiano Rizky Ridho (Persija Giacarta) e il franco-portoghese Kevin Rodrigues (Kasımpaşa). ( r.sp. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci