Deiola candidato al Puskas Award 

E, all’improvviso, sul sito della Fifa, tra Lamine Yamal e Declan Rice spuntò Alessandro Deiola. Proprio così, il centrocampista sardo è tra gli undici candidati al “Fifa Puskàs Award”, il premio destinato al gol più bello dell’anno. A meritare le attenzioni degli esperti della Federazione mondiale di calcio è stata la rete segnata dal trentenne di San Gavino lo scorso 18 maggio contro il Venezia all’Unipol Domus: un destro “a giro” che si è andato ad accomodare nell’angolo lontano, dopo un fraseggio ubriacante con tre compagni e con ben due colpi di tacco di Gaetano e Makoumbu, oltre ai tocchi di Augello e dello stesso Deiola, che si era poi liberato in area. Da lì la battuta a rete di prima intenzione per far esplodere lo stadio.

Una vera prodezza che sul sito fifa.com si può rivedere e votare, dopo essersi registrati. Si scelgono tre reti (primo, secondo e terzo posto) e gli altri candidati sono l’esterno del Barcellona (per il gol all’Espanyol), l’inglese dell’Arsenal a segno in Champions contro il Real Madrid, Luca Ribeiro (Mamelodi Sundowns, in rete contro il Dortmund al Mondiale per club), il brasiliano Alerrando (Vitoria), l’egiziano Amr Nasser, gli argentini Pedro De La Vega (Seattle) e Santiago Montiel (Independiente), il messicano Carlos Orrantìa (Atlas), l’indonesiano Rizky Ridho (Persija Giacarta) e il franco-portoghese Kevin Rodrigues (Kasımpaşa). ( r.sp. )

