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La nuova stagione.
16 luglio 2026 alle 00:33

Deiola: Cagliari, orgoglioso di essere il tuo capitano 

«Ma la fascia è soltanto una formalità da portare in campo. Il vero leader è il gruppo» 

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Assemini. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano. Sino a diventare speciali, magici. Eterni. I primi anni, Alessandro Deiola faticava a ritagliarsi il suo spazio e una credibilità nell’Isola e quando provava a rimettersi in gioco altrove, in prestito per qualche mese - prima con la maglia dello Spezia, poi con quelle di Parma e Lecce, ancora con lo Spezia - sperava di non essere più costretto a emigrare prima o poi. Certo non immaginava che un giorno sarebbe diventato addirittura il capitano del Cagliari. «Questa è la dimostrazione che se uno vuole, può riuscirci, lo dico sempre ai miei compagni. Non è importante l’errore, ma il risultato. Ci vuole lavoro e costanza». Così quel sogno è diventato realtà.

Eredità pesante

I piedi ben saldi sulla terra mentre tocca il cielo con un dito. Il suo sguardo è un’emozione incontenibile, vale molto di più delle parole di circostanza smorzate dai riflettori e dalle telecamere che accompagnano la sua prima conferenza stampa con la fascia al braccio (ereditata da Pavoletti) nella pancia di Asseminello. La stessa fascia indossata negli ultimi anni dai vari Suazo, Zola, Lopez e Conti, tra gli altri, tutti miti della sua infanzia che cercherà ora di rappresentare con lo stesso spirito di gruppo e quel senso di appartenenza col quale è riuscito a portare dalla sua parte, uno alla volta, tutti i tifosi, compresi i più scettici.

La fascia

Ci ha pensato ogni giorno in vacanza, ha ammesso il centrocampista di San Gavino. Ha ripensato al suo percorso e a tutti i capitani del passato, non solo i suoi. «Questa fascia ha un significato grande, molto importante. È motivo d’orgoglio e cercherò di fare del mio meglio», la premessa di Deiola che tiene tuttavia a precisare: «La fascia è una formalità da portare in campo. Il vero leader è il gruppo. In questa squadra poi ci sono tanti capitani». Detto questo: «Spero di essere pronto per questo ruolo. Ci sarà da lavorare e ambientarsi al meglio. Mi sento carico con un grosso senso di responsabilità». Per lui il capitano simbolo del Cagliari è in assoluto Daniele Conti: «Ho provato, però, a prendere spunto un po’ da tutti per questo nuovo percorso che mi aspetta».

La nuova sfida

Nuovo ruolo nello spogliatoio e nuova sfida in campo con nuovi compagni. «Il cambiamento è fatto per crescere, la speranza è sempre quella di migliorarsi sia a livello di squadra sia a livello societario». Un pensiero affettuoso a chi è andato via: «Li voglio ringraziare tutti perché sino all’ultimo giorno hanno onorato la maglia». Sugli ultimi arrivati, invece: «Sono tecnicamente preparati, anche se sono giovani. Non a caso arrivano da società importanti. Ho avuto modo di parlare con loro, soprattutto con Romano. Si stanno mettendo a disposizione e si stanno subito adattando all’interno del gruppo».

La certezza

Chi non cambia, invece, è l’allenatore, Pisacane. «Fabio è molto preparato, non si accontenta di quello che è successo il giorno prima, guarda sempre avanti per cercare soluzioni migliori», sottolinea Deiola. «Ci ha dato tanto, lo ringraziamo per la stagione che ci ha fatto fare e sono certo che con lui faremo bene anche nella prossima». Una stagione speciale.

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