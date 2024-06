Deidda vuole l’Europa: «Combatteremo l’integralismo elettrico» 

La specificità delle isole è il tema forte che – se eletto – porterà in Europa. Salvatore “Sasso” Deidda, da due legislature a Montecitorio con FdI, dove è presidente della commissione Trasporti, tenta la scalata a Strasburgo. Perito agrario, dipendente del Consorzio di bonifica, militante politico dall’età di 15 anni, va dritto al cuore del problema: «È doveroso riconoscere a chi vive e lavora nelle Isole», dice Deidda, «regole su Trasporti, Fiscalità e Sanità che siano peculiari rispetto a quelle vigenti nel “continente”».

La continuità non funziona. I propositi con cui si candida per l’Europa?

«Nonostante tutto l’impegno profuso da quando sono stato eletto presidente della commissione Trasporti, occorre prendere atto del fatto che è cambiato il mondo del trasporto aereo e il modello attuale non è più sufficiente. Le regole sono dettate dall’Europa e, sarebbe più corretto dire, da chi si occupa di concorrenza e non di trasporti. Per questo, non si tiene conto delle specificità della Sardegna e delle Isole ed ecco perché c’è bisogno di una rappresentanza isolana a Bruxelles».

Che cosa significherebbe per la Sardegna eleggere un europarlamentare?

«Saper spiegare, in ogni aspetto, cosa significa vivere e lavorare in un’Isola. Ho avuto modo di rappresentare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee in Parlamento e sono sicuro di poterlo fare in Europa. Già opero a livello europeo seguendo il Trattato bilaterale con l’Albania».

Le zone interne sono abbandonate.

«In Parlamento abbiamo già depositato più di una proposta di legge sulle aree montane e sulle zone interne. Servono politiche specifiche su Sanità, Fiscalità e Trasporti differenti da chi vive in città metropolitane e zone marittime».

Spopolamento e disimpegno dei presidi dello Stato: che fare?

«Con il Governo Meloni stiamo cercando di invertire questa smobilitazione, a partire dal Progetto Polis di Poste Italiane. Non basta, occorre interrompere l’applicazione del principio costi/benefici ossia “investo solo dove c’è più utenza” e fare esattamente l’opposto. È necessario valorizzare le aree interne, incentivando investimenti statali, ma soprattutto europei, per contrastare il fenomeno inarrestabile dello spopolamento».

Servono strade, reti di interconnessione, dighe: i fondi europei sono necessari?

«Occorre semplificare le procedure per accedere a tali fondi, inserire meccanismi di interlocuzione su opere strategiche come strade, ferrovie, nuove tecnologie o per esempio rinnovare i nostri sistemi di condotte acquifere e di raccolta acqua piovana».

Lei è socio fondatore di FdI e fedelissimo della premier. Gli orizzonti del partito?

«Siamo cresciuti grazie al lavoro, allo studio e all’umiltà, così come Giorgia Meloni insegna. Lei è un esempio di come si governa. Il partito si deve radicare e strutturare nell’ottica di dare risposte ai cittadini, agli amministratori, alle imprese e ai lavoratori, con impegno costante e assiduo».

La sconfitta alle Regionali sarde è stata solo un incidente di percorso?

«Una sconfitta circoscritta sia per la bravura dell’avversaria Todde, e non del centrosinistra, sia per errori nostri, per cui mi sono scusato con i nostri sostenitori durante la campagna elettorale. La maggioranza è sempre di centrodestra. Impariamo dagli errori».

Tornando alle Europee, temete l’astensionismo?

«L’astensionismo ci spinge a migliorarci, a lavorare senza sosta e ad essere ancora più presenti e vicini ai cittadini».

La sua posizione sull’assalto energetico all’Isola.

«Noi siamo contrari a questo integralismo “elettrico” e alle rinnovabili come dogma, siamo per la neutralità tecnologica da sempre. Con il Governo abbiamo vietato il fotovoltaico nei terreni agricoli e lavoriamo per cambiare quanto decise il Governo Draghi, di cui FdI era opposizione».

C’è bisogno di infrastrutture a sostegno di opere come l’Einstein Telescope.

«Come promesso, il Governo sta puntando con forza sul progetto Einstein Telescope e lavoriamo per avere tutte le condizioni favorevoli per centrare questa opportunità».

Ha stretto accordi con i candidati siciliani?

«Ho molti estimatori in Sicilia che mi sostengono con stima per la militanza e il lavoro portato avanti. Sono secondo in lista dietro Giorgia Meloni proprio grazie al lavoro svolto in Parlamento, così come nella militanza politica. Se sarò eletto non sarò l’unico sardo ad andare in Europa ma al mio fianco ci sarà una squadra giovane e preparata. Apriremo più sedi per informare quanto più possibile sull’attività portata avanti in Europa».

