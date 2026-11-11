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San Gavino.
11 novembre 2026 alle 01:07

Deidda presidente delle Pari opportunità, ma tra le polemiche 

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La commissione comunale delle Pari opportunità ha eletto il nuovo direttivo con la presidenza affidata alla consigliera comunale Angela Deidda, ma non mancano le polemiche per le modalità di elezione. La minoranza e il gruppo misto hanno presentato un ordine del giorno sul tema. Spiega Bebo Casu, primo firmatario: «Nella prima votazione per la presidente della commissione, si era determinata una situazione di parità tra due candidate: lavori sospesi per consentire un approfondimento normativo. Poi è emersa una disposizione del regolamento secondo la quale la presidente avrebbe dovuto essere eletta tra le consigliere comunali, una circostanza non considerata al momento della presentazione delle candidature. È opportuno individuare regole chiare e condivise, capaci di evitare future situazioni di stallo».

Risponde la vicesindaca Rachele Carrisi: «Era emerso dal regolamento delle commissioni consiliari che la presidente della commissione Pari opportunità debba essere eletta tra le consigliere comunali. La prima votazione era viziata poiché una delle candidature non possedeva il requisito previsto».

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