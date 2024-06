Deidda (FdI): «Zona franca subito» Cossa (FI): «Vivere in Sardegna, un gap da 5.700 euro a cittadino» 

Le emergenze sarde di “esclusiva” competenza dell’Europa non si contano.

I punti

Salvatore Deidda, candidato di FdI, non ha dubbi: «Oltre alla continuità territoriale, c’è tutta la questione dell’energia e della fiscalità di vantaggio, con la Zona franca, da attuare proprio chiedendo il sostegno dell’Europa, ma anche l’infrastrutturazione dei porti, per favorire gli scambi con l’Africa. C’è un progetto secondo cui, rendendo il porto canale di Cagliari piattaforma logistica, sarà possibile collegare il Nord Africa all’Europa settentrionale e orientale».

Le emergenze

Michele Cossa, candidato da Forza Italia, ma storico dirigente dei Riformatori, sottolinea: «Dall’Europa hanno origine, direttamente o indirettamente, il 70 per cento delle norme che vengono applicate in Italia», spiega. «La questione più importante riguarda infatti non le risorse, ma le regole. L’Europa spende molti denari per la coesione territoriale e per la modernizzazione delle imprese nei diversi settori, ma essa stessa poi applica norme che pregiudicano la competitività delle isole. Questo vale sia per il grande tema dell’accessibilità, ovvero la continuità territoriale, che per la possibilità di usare misure fiscali a favore dello sviluppo dei territori insulari. Una situazione che le isole non possono più accettare». E poi: «Sapete quanto costa vivere in un'isola? Per la Sardegna 5.700 euro pro capite, per la Sicilia 1.300. E non stiamo parlando di tasse, stiamo parlando di costi vivi che i cittadini debbono sostenere per studiare, per spostarsi e per far viaggiare le merci e per potersi curare». L’altra candidata azzurra, Maddalena Calia, che un seggio a Strasburgo l’ha conquistato nel 2008, per un anno, ritiene che i temi siano quelli di sempre: «Una priorità è l’attuazione della Zona franca. Non da meno, la lotta contro i signori del vento. Aggiungo la salvaguardia della piccola e media impresa e la ricerca, con la realizzazione dell’Einstein Telescope».

Le rivendicazioni

Sono due i sardi in lista per Strasburgo del M5S: Matteo Porcu e Cinzia Pilo. Quest’ultima osserva: «Penso alla continuità territoriale, anche delle merci, perché il tema degli aiuti di Stato si risolve lì», dice Pilo. «Poi c’è tutta la questione della fiscalità delle imprese e dei fondi europei che andranno rinegoziati: è un appuntamento da non perdere. C’è inoltre la Pac, la politica agricola comunitaria, da rivedere. E penso anche alla Sanità. Non avere una rappresentanza a Strasburgo sarebbe deleterio». Chiude Angela Quaquero, candidata del Pd: «Ci sono tematiche che solo con l'Europa possiamo affrontare e dobbiamo esserci per farlo», osserva. «Il cambiamento climatico è già avvenuto. La nostra agricoltura e la nostra piccola e media industria alimentare devono vedere riconosciuto questo dato di fatto. Di fronte all'entrata in un clima sub-tropicale l'Europa deve intervenire considerando la specificità che assumono le produzioni mediterranee. Bisogna metter mano alla ricostruzione di un servizio sanitario pubblico degno di questo nome. Ma anche alla rete infrastrutturale stradale e ferroviaria, nonché alla rete dei servizi telematici». Sull’istruzione immagina «un piano di intervento strategico per il contrasto dello spopolamento delle zone interne. Serve riattivare i servizi e le scuole», chiosa Quaquero, «anche se nel breve periodo sono considerati interventi economicamente in perdita».

