Deidda (FdI): troppi ritardi sulle ferrovie, pronti ad accelerare 

Croci e delizie del Pnrr. Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati punta il dito su tutti gli errori del passato. «È vero che la Sardegna è stata pressoché ignorata nei progetti della ferrovia riguardanti il Pnrr e lo abbiamo denunciato, ma bisognava anche avere progetti pronti e poterli realizzare per il 2026. Negli anni abbiamo cancellato la tradizione ferroviaria, trattato Ferrovie come un ospite indesiderato, assistito alla cancellazione di un gioiello come la Keller o sospeso il trasporto merci su rotaia ma stiamo invertendo l’attenzione»

Il parlamentare ne è convinto: «Con la classe dirigente del Gruppo Ferrovie c’è un dialogo continuo e lavoriamo per avere la doverosa attenzione», continua Deidda «ad iniziare nell’istituire anche in Sardegna Fs Security, ma lavoriamo per il progetto di collegamento di Nuoro ma non solo», conclude esponente di Fdi. «Oltre la Cagliari - Oristano, dobbiamo completare l’elettrificazione di tutta la rete, servono delle varianti di tracciato e il raddoppio dove possibile (Villaspeciosa Decimomannu) o sopprimere tutti i passaggi a livello con le velocizzazioni dei passaggi in stazione. Le idee e i progetti ci sono, lavoriamo per recuperare i fondi ma ci vuole una attenzione e una volontà ad investire nelle strade ferrate che colpevolmente è stata accantonata. Ora lavoriamo, d’accordo anche con la Regione, con i sindacati, tutto o almeno quasi tutti guardando verso un obbiettivo comune».

