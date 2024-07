Deidda (FdI): «Il carcere non chiuderà» 

«La conversione in carcere minorile del San Daniele è scongiurata». Ad affermarlo è Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera. «C’è la volontà politica del governo nazionale - dichiara l’esponente del partito di Giorgia Meloni - di conservare la struttura come carcere per adulti, anche in virtù di una relazione della Commissione Giustizia che non ha ritenuto adeguato il penitenziario ad accogliere detenuti minorenni». Anche la Uil, che nei giorni scorsi aveva sollevato il problema ha dichiarato di aver avuto rassicurazioni in questo senso. Nei prossimi giorni, compatibilmente ai lavori istituzionali a Roma, sarà a Lanusei il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro. «La visita di Delmastro - aggiunge Deidda - è più di una conferma. Se esistono problemi a livello nazionale per le carceri minorili, noi siamo pronti a presentare delle proposte. Ad esempio, perché non recuperare il carcere di Iglesias che è stato dismesso?». Intanto, per oggi pomeriggio il presidente del Consiglio comunale di Lanusei, Matteo Stochino, ha convocato una seduta durante la quale si parlerà anche della vertenza carcere. «Non mi sento di dire che il pericolo non c’è, ma di ufficiale non c’è nulla e, forse, siamo intervenuti tempestivamente. Ho avuto diverse interlocuzioni sia sul territorio che a livello superiore e - afferma il primo cittadino, Davide Burchi - non ho avuto conferme di atti che sembravano pronti. Bisogna stare sempre attenti all’equilibrio delle istituzioni ogliastrine». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA