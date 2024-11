Deidda (FdI)-Aeroitalia, prove di collaborazione per migliorare i servizi 

Il Parlamento chiama, Aeroitalia risponde. Dopo le polemiche sul servizio offerto dalla compagnia, sembra arrivato il momento delle prove di dialogo sulla continuità aerea. A tendere la mano per primo è stato Salvatore Deidda (FdI), presidente della Commissione Trasporti della Camera, pronto a dare massima collaborazione dal Parlamento. «Auspico che ci sia collaborazione tra le compagnie aeree che operano nell'Isola, nel rispetto reciproco e distinzione dei ruoli e della concorrenza, ma con il comune obiettivo di offrire un servizio migliore. Ad esempio Ita, visto il percorso virtuoso positivo fatto, riconosciuto all'unanimità, può dare una mano ad Aeroitalia in un percorso di crescita come gestire contemporaneamente Cagliari e Olbia, trovando un accordo commerciale sul codesharing per le altre destinazioni nazionali da Milano e Roma. Ci vuole buona volontà». I presidente ne è convinto: «Non voglio entrare in polemiche su un bando frettoloso e gestito peggio, ma cerchiamo di lavorare uniti per abbassare i costi per le compagnie aeree e far riconoscere alla Sardegna e alle Isole quella specificità determinata dalla Costituzione».

La replica

La risposta di Aeroitalia non si è fatta attendere. In una nota ufficiale la compagnia ha dichiarato di accogliere «con interesse e spirito costruttivo» l’appello dell’Onorevole Deidda.

«Crediamo fermamente che un dialogo aperto e collaborativo tra i vari operatori italiani del settore possa rappresentare un passo significativo verso l’obiettivo comune di garantire il meglio per il sistema Paese».

La compagnia ha però sottolineato che «in passato, era già stato avviato un percorso di dialogo con ITA Airways, volto alla definizione di possibili sinergie e accordi per migliorare la connettività e l’offerta di collegamenti nazionali. Tale iniziativa, purtroppo, si è interrotta con l’avvicendamento alla guida della compagnia di bandiera. Nonostante ciò, ribadiamo la nostra volontà di riprendere e approfondire questi temi in un clima di collaborazione e reciproca fiducia».

La buona volontà tuttavia sembra non mancare. «Accogliamo con piacere la disponibilità dell’onorevole Deidda a favorire un dialogo in questa direzione e confermiamo la nostra piena disponibilità a partecipare a un incontro per discutere le prospettive di collaborazione e le possibili sinergie. Siamo convinti che, con buona volontà e un approccio condiviso, si possano ottenere risultati concreti e significativi per il sistema del trasporto aereo italiano».

