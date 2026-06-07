deiana re degli sprint 

Ci sono i bis di Daniele Deiana (Atl. Olbia), 21”98 nei 200 metri dopo i 100 di sabato, Camilla Chessa (Ichnos), 2'15”45 negli 800 metri dopo i 1500, Pamela Mannias (Cus Cagliari), 37,17 nel disco dopo aver vinto nel peso, nella seconda giornata dei campionati sardi assoluti di atletica leggera disputati a Macomer. In apertura di pomeriggio, gli ostacolisti si avvicinano ai loro personali: Francesco Alpigiano e Beatrice Porcu, entrambi Cus Cagliari, si impongono nel giro di pista con barriere, il nuorese in 52"78, davanti al terralbese Enrico Campanaro (Cus Cagliari, 54"79), l’atleta di Carbonia in 1'01"13 sulla concittadina Giulia Marongiu (Lib. Campidano) che si migliora di 2” in 1'06"38.

Gare accese negli 800 metri e nel martello maschile. In pista Michele Murenu (Cagliari Marathon Club) vince in 1'55"70 su Filippo Verlezza (Dinamica Sardegna, 1'56"43) e l'ex enfant prodige Sebastiano Piredda (Gonone Dorgali, 1'57"26) con Alessandro Deidda (Selargius) anche lui sotto i due minuti in 1'59"58. Nel martello Giovanni Dolis (Cus Cagliari) lancia a 46,85 precedendo Davide Dore (Ichnos, 44,15) e Davide Marongiu (Amsicora, 41,54). Fuori concorso Riccardo Asperges 52,06, così come Elisa Pintus nel disco a 47,10 metri.

Le altre

Nei 200 metri donne l'under 18 Marta Bianchina (Delogu Nuoro) firma il personale a 25"11 mentre nel lungo la sfida tra Elias Sagheddu (Delogu) e Christian Zucca (Dorgali) si risolve a favore del primo con 6,92 contro 6,80 metri. Nell'alto Federico Reni (Ichnos) su Paolo Caredda (Amsicora) a 1,87 e nel giavellotto donne Benedetta Fiori (Cus Cagliari) a 37,82. Nei 5000 metri pronostici confermati con i fratelli Mei (Academy Olbia) davanti a tutti: Francesco in 14'57”09, Maria in 18'45”74.

Le staffette

In chiusura di serata, l'Amsicora si aggiudica il titolo nella staffetta 4x400 donne (Italia, Murgia, Deidda, Mannu) in 4'13"13 e il Cus Cagliari quello maschile (Ardenghi, Campanaro, Contini, Melis) in 3'24”77. Rimaneva da citare la staffetta 4x100 della Cagliari Atletica Leggera (Alessia Farci, Daniela Lai, Claudia Bois e Giulia Palla) che nel finale della serata di sabato si è aggiudicata titolo e primato sardo stagionale correndo in 48”70.



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