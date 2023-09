Deiana: «Devolverò parte dei gettoni» 

«Non sono d’accordo con l’aumento dell’importo dei gettoni di presenza, chiederò di devolvere ai selargini i soldi in più». Bernardino Deiana, consigliere comunale di minoranza nel Comune di Selargius precisa la sua posizione dopo l’adeguamento degli importi dei compensi per chi siede nei banchi della sala consiliare di piazza Cellarium, definito in base alla popolazione residente, contrario a quello che di fatto è un incremento previsto da una legge regionale entrata in vigore lo scorso febbraio. Legge che per Selargius si traduce in un importo quasi triplicato: da 27 a 64 euro, lordi, per ogni riunione del Consiglio comunale e delle commissioni. «Personalmente», dice Deiana, «non partecipo alle riunioni in Comune per avere il gettone di presenza. Restituirò quelle somme in qualche modo», assicura, «ci sono tanti cittadini in difficoltà, non mi sembra giusto nei loro confronti».

