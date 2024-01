Deiana, De Francisci e “I conti di famiglia” 

Si parlerà di saldi, promozioni e svendite oggi alle 14.30 in diretta su Radiolina a “I conti di famiglia”. Dopo l’avvio delle vendite scontate si farà il punto sull’andamento degli acquisti con Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti e Giorgio Vargiu, responsabile di Adiconsum Sardegna. Nel corso della trasmissioni saranno mandate in onda anche le testimonianze di consumatori e commercianti. Si parlerà inoltre anche delle vendite on line e della ripresa del commercio tradizionale.

