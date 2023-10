Deiana: «Basta stangate sugli enti locali» 

«Il Governo sta chiedendo ai Comuni e alle Città metropolitane, nella prossima legge di bilancio, un contributo ulteriore di 250 milioni a carico di Comuni e Province rispetto a quello che già diamo».

Emiliano Deiana, responsabile responsabile dell’Anci, l’associazione dei Comuni, boccia senza mezzi termini la bozza della Manovra. Nello schema della Finanziaria si legge: “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato”. «Si tratta di una misura non accettabile», prosegue Deiana. «Ricadere nell’errore dei tagli lineari nei confronti dei Comuni e delle Città metropolitane è un grave errore che credo il Parlamento vorrà correggere perché a pagare non siano gli enti più virtuosi fra quelli che compongono l’articolazione statale». (lo.pi.)

