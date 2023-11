Deiana:«Banchine elettrificate, lavori al via a maggio» 

Il porto di via Roma si rinnova. Con interventi per la elettrificazione delle banchine e sull’escavo dei fondali che, insieme ai lavori per la realizzazione del terminal Ro-Ro del porto canale, consegneranno nel 2028 il porto storico (esclusivamente) alle crociere. Cagliari ha la fetta più grossa di investimenti (fondi pnrr) che coinvolgono anche gli altri porti dell’Isola. A disposizione l’Adsp Mare di Sardegna ha 70 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine a uso passeggeri e crociere. «Martedì scorso ho firmato la gara d’appalto per l’avvio dei lavori», spiega il presidente dell’Autorità Massimo Deiana.

Se ne parlava da anni perché avere le banchine elettrificate consentirà di ridurre drasticamente i consumi e soprattutto le emissioni di sostanze inquinanti durante la sosta. «Tra maggio e giugno del prossimo anno cominceranno i lavori», dice ancora Deiana, «lavori che avranno una durata di dodici-quattordici mesi. Con questo intervento», conclude, «anche il porto di Cagliari avrà le banchine elettrificate, il passaggio definitivo alla sostenibilità che il settore crociere attende da tempo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA