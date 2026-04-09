Dei naufraghi non c’è traccia 

Neanche Artabro è riuscita a individuare i corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras. Specializzata in indagini subacquee, ispezioni e ricerche di relitti, la nave spagnola che opera con un drone subacqueo non ha prodotto gli effetti sperati e i corpi dei due naufraghi sono ancora dispersi. Più passa il tempo (a domani saranno due mesi dalla tragedia), più si fa ingombrante il pensiero che il mare possa aver riservato loro lo stesso destino di Pino Morlè, imparentato con Antonio Morlè, il grande amico di Enrico, inghiottito per sempre durante una battuta di pesca subacquea del 31 agosto 1985 nelle acque degli Scogli Rossi.

Senza riscontri

Il peschereccio Luigino è stato ritrovato. La videocamera controllata da remoto l’ha ispezionato a lungo, ma dei dispersi non si è avuta traccia. Dopo l’impiego della nave, le attività di ricerca sono proseguite con il 4° Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari coordinati dal capitano di fregata Gianni Dessì e l’ausilio del personale del Circomare di Arbatax, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia. I risultati auspicati non sono arrivati e dal momento in cui la missione di Artabro si è esaurita, le ricerche sono andate avanti con ordinari servizi di pattugliamento attraverso l’impiego della motovedetta dell’Ufficio circondariale marittimo. Sono in corso tavoli tecnici per valutare eventuali attività maggiori, benché le speranze dei familiari di riuscire a ritrovare i corpi dei loro cari siano sempre più esigue.

Vicinanza istituzionale

L’attesa della comunità è carica d’angoscia. «Sappiamo che le parole, in questo momento, possono apparire fragili di fronte al peso di un’attesa così lunga e dolorosa. Tuttavia, sentiamo il dovere e il bisogno profondo di dire alle famiglie che non sono sole». Quella di Irene Murru, radici ad Arbatax, è la voce istituzionale che porta conforto alle famiglie ostaggio di un dolore estremo. «Il trascorrere delle settimane - afferma la vicesindaca - non ha scalfito il nostro pensiero costante, né ha spento la speranza che portiamo nel cuore insieme ai familiari, ai quali vogliamo assicurare che la nostra attenzione resta massima. La nostra porta sarà sempre aperta per ogni loro necessità. Continueremo a dialogare con ogni ente coinvolto affinché il silenzio non cali mai sulla vicenda».

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