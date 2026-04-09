VaiOnline
Tortolì.
10 aprile 2026 alle 00:27

Dei naufraghi non c’è traccia 

A due mesi dalla tragedia introvabili i corpi di Morlè e Piras 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Neanche Artabro è riuscita a individuare i corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras. Specializzata in indagini subacquee, ispezioni e ricerche di relitti, la nave spagnola che opera con un drone subacqueo non ha prodotto gli effetti sperati e i corpi dei due naufraghi sono ancora dispersi. Più passa il tempo (a domani saranno due mesi dalla tragedia), più si fa ingombrante il pensiero che il mare possa aver riservato loro lo stesso destino di Pino Morlè, imparentato con Antonio Morlè, il grande amico di Enrico, inghiottito per sempre durante una battuta di pesca subacquea del 31 agosto 1985 nelle acque degli Scogli Rossi.

Senza riscontri

Il peschereccio Luigino è stato ritrovato. La videocamera controllata da remoto l’ha ispezionato a lungo, ma dei dispersi non si è avuta traccia. Dopo l’impiego della nave, le attività di ricerca sono proseguite con il 4° Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari coordinati dal capitano di fregata Gianni Dessì e l’ausilio del personale del Circomare di Arbatax, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia. I risultati auspicati non sono arrivati e dal momento in cui la missione di Artabro si è esaurita, le ricerche sono andate avanti con ordinari servizi di pattugliamento attraverso l’impiego della motovedetta dell’Ufficio circondariale marittimo. Sono in corso tavoli tecnici per valutare eventuali attività maggiori, benché le speranze dei familiari di riuscire a ritrovare i corpi dei loro cari siano sempre più esigue.

Vicinanza istituzionale

L’attesa della comunità è carica d’angoscia. «Sappiamo che le parole, in questo momento, possono apparire fragili di fronte al peso di un’attesa così lunga e dolorosa. Tuttavia, sentiamo il dovere e il bisogno profondo di dire alle famiglie che non sono sole». Quella di Irene Murru, radici ad Arbatax, è la voce istituzionale che porta conforto alle famiglie ostaggio di un dolore estremo. «Il trascorrere delle settimane - afferma la vicesindaca - non ha scalfito il nostro pensiero costante, né ha spento la speranza che portiamo nel cuore insieme ai familiari, ai quali vogliamo assicurare che la nostra attenzione resta massima. La nostra porta sarà sempre aperta per ogni loro necessità. Continueremo a dialogare con ogni ente coinvolto affinché il silenzio non cali mai sulla vicenda».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia