Dehors, si riapre la partita 

Gli esercenti, però, non ci stanno. Hanno investito ingenti somme per avere spazi esterni in cui poter accogliere i propri clienti ed ora non vogliono rinunciarvi pur sapeno che hanno appunto concessioni a tempo. «È inconcepibile che di punto in bianco si decida di far smantellare le strutture - sbotta Antonello Coa, titolare della caffetteria Memento 51 - Ho avuto la concessione a fine 2019, ho realizzato i lavori seguendo alla lettera le indicazioni dell’ufficio tecnico su colori e materiali. Non si tratta di spese che si possono ammortizzare in così poco tempo».

Martedì incontrerà i titolari delle attività per fare il punto della situazione e cercare forse un compromesso. La questione è delicata: nella maggior parte dei casi gli operatori di piazza Roma, via Garibaldi e piazza Eleonora beneficiano di concessioni quinquennali, rinnovabili per altri cinque. Pratiche regolarmente gestite dall’ufficio Suape, ma occorre chiarirlo, pur sempre temporanee e per strutture amovibili. «Il rinnovo è fuori discussione, occorre regolamentare - chiarisce il primo cittadino - potremmo venire incontro alle richieste dei proprietari di dehors concedendo un maggior lasso di tempo per l’adeguamento».

«Sui dehors nel centro storico si potrebbe valutare la possibilità di posticipare la rimozione delle strutture alla scadenza naturale della concessione e non entro i dodici mesi previsti dal regolamento». Il sindaco Massimiliano Sanna non si sbilancia, attende di avere dall’ufficio tecnico un quadro dettagliato delle singole autorizzazioni rilasciate agli otto esercenti che, sulla base del nuovo piano licenziato dalla commissione Attività produttive, avrebbero un anno di tempo per smantellare pedane e gazebo.

«Sui dehors nel centro storico si potrebbe valutare la possibilità di posticipare la rimozione delle strutture alla scadenza naturale della concessione e non entro i dodici mesi previsti dal regolamento». Il sindaco Massimiliano Sanna non si sbilancia, attende di avere dall’ufficio tecnico un quadro dettagliato delle singole autorizzazioni rilasciate agli otto esercenti che, sulla base del nuovo piano licenziato dalla commissione Attività produttive, avrebbero un anno di tempo per smantellare pedane e gazebo.

Concessioni provvisorie

Martedì incontrerà i titolari delle attività per fare il punto della situazione e cercare forse un compromesso. La questione è delicata: nella maggior parte dei casi gli operatori di piazza Roma, via Garibaldi e piazza Eleonora beneficiano di concessioni quinquennali, rinnovabili per altri cinque. Pratiche regolarmente gestite dall’ufficio Suape, ma occorre chiarirlo, pur sempre temporanee e per strutture amovibili. «Il rinnovo è fuori discussione, occorre regolamentare - chiarisce il primo cittadino - potremmo venire incontro alle richieste dei proprietari di dehors concedendo un maggior lasso di tempo per l’adeguamento».

Gli esercenti

Gli esercenti, però, non ci stanno. Hanno investito ingenti somme per avere spazi esterni in cui poter accogliere i propri clienti ed ora non vogliono rinunciarvi pur sapeno che hanno appunto concessioni a tempo. «È inconcepibile che di punto in bianco si decida di far smantellare le strutture - sbotta Antonello Coa, titolare della caffetteria Memento 51 - Ho avuto la concessione a fine 2019, ho realizzato i lavori seguendo alla lettera le indicazioni dell’ufficio tecnico su colori e materiali. Non si tratta di spese che si possono ammortizzare in così poco tempo».

La polemica

Contro la decisione del Comune si schiera Confesercenti. «L’assemblea dei gestori dei dehors, tenuta in collaborazione con l’associazione, ribadisce che i contenuti espressi dal Regolamento proposto dall’amministrazione civica, in ogni sua formulazione, siano da rigettare perché non sono adeguati alle esigenze reali degli operatori», scrive il presidente Francesco Orrù. Confesercenti contesta anche il fatto che sull’argomento il Comune abbia richiesto il solo parere di Confcommercio, escludendo dal confronto tutte le altre associazioni.

Nelle otto attività del centro, intanto, la raccolta firme a sostegno dei dehors ha già superato quattromila adesioni. «I dehors sono al servizio della città, delle sue aspettative di crescita e della sua bellezza e decoro - conclude Orrù - non sono un oggetto intruso, da demolire ed eliminare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata