Dehors, scattano le nuove regole 

Più spazio per i dehors, ma anche più controlli. A nove mesi dall’approvazione del regolamento che aveva ridisegnato le regole per l’occupazione del suolo pubblico, il Comune rimette mano al testo. Oggi il Consiglio comunale discute la modifica degli articoli 6 e 7 che consentirà a bar e ristoranti di ampliare gli spazi all’aperto durante l’estate. Intanto, dopo mesi di attesa, arrivano le autorizzazioni per le nuove strutture e la polizia locale fa scattare le prime sanzioni.

Nuovi parametri

Il regolamento era nato per mettere ordine nella giungla di ombrelloni e tavolini, ma l’esperienza dei primi mesi ha convinto la Giunta Sanna a rivedere alcune regole, accogliendo in parte le richieste degli operatori sulle superfici concedibili all’esterno. Non ci sarà più un limite uguale per tutti, ma un sistema proporzionato alle dimensioni dell’attività. I locali fino a 20 metri quadrati potranno ottenere uno spazio esterno della stessa dimensione, con un incremento di 15 metri quadrati tra il primo aprile e il 31 ottobre. Per le attività comprese tra 20 e 35 metri quadrati il limite sarà di 35 metri quadrati, più altri 10 nel periodo estivo. Gli esercizi più grandi potranno invece arrivare fino a 40 metri quadrati, con ulteriori 10 aggiuntivi nei mesi di maggiore afflusso turistico. Lo spazio extra sarà destinato solo a tavolini, sedie, ombrelloni e tende.

L’obiettivo

«Dalla prima applicazione del regolamento sono emerse alcune esigenze rappresentate dagli operatori del settore - si legge nella bozza di modifica proposta dall’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen – L’obiettivo è sostenere le attività economiche locali durante il periodo di maggiore presenza turistica, garantendo al tempo stesso equilibrio e sostenibilità». Le novità riguardano anche l’articolo 7: sarà consentita un’occupazione aggiuntiva per le fioriere lungo il perimetro dei dehors, fino a una profondità di 40 centimetri.

Via libera

Nel frattempo la macchina amministrativa si è rimessa in moto: il Suape ha iniziato a rilasciare le prime autorizzazioni. A fare da apripista è stato il bar ristorante La Torre di piazza Roma, primo locale a ottenere il via libera per un dehor di tipo 2, con struttura fissa. Nei giorni scorsi è arrivata l’autorizzazione per il bar Il Duomo, in via Duomo, che potrà trasformare due stalli di sosta in uno spazio dedicato a tavolini, sedie, ombrelloni e fioriere. «Durante il Covid avevamo realizzato una struttura di circa 40 metri quadrati - spiega il titolare de La Torre, Davide Meleddu – Oggi abbiamo ottenuto una concessione di 30 metri quadrati e ci stiamo adeguando alle nuove regole. Abbiamo modificato anche la struttura, utilizzando il legno marrone scuro previsto dal regolamento. Se la modifica ci consentirà di recuperare altri dieci metri quadrati, è sicuramente una buona notizia».

Sanzioni

Intanto la polizia locale intensifica i controlli. «In piazza Roma un’attività è stata sanzionata per un biliardino non autorizzato e perché non lasciava lo spazio necessario sotto il portico per il passaggio dei pedoni», spiega il comandante, Gianni Uras. Un altro locale è stato multato «perché non garantiva il passaggio di carrozzine», mentre alcuni esercenti «sono stati richiamati per la musica alta».

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