Dehors, scatta l’ora della mediazione 

Si cerca una mediazione sulla questione dehors. Dopo la richiesta di una parte degli esercenti del centro storico di essere ascoltata dalla maggioranza sul regolamento entrato in vigore otto mesi fa, la coalizione che sostiene il sindaco Massimiliano Sanna si prepara a un nuovo incontro interno per valutare una possibile deroga alle norme attuali. Sul tavolo c’è l’ipotesi di aumentare da 30 a 50 metri quadrati lo spazio massimo concedibile all’esterno dei locali per tavolini, sedie e ombrelloni. Mercoledì sera, nella sala giunta del Comune, una decina di esercenti è stata ricevuta dal sindaco e dall’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen.

Il vertice

L’invito era stato rivolto a tutta la maggioranza, ma alla fine si sono presentati soltanto l’assessore all’Urbanistica Paolo Angioi, allo Sport Antonio Franceschi e i consiglieri Gian Michele Guiso e Fulvio Deriu. Dalla giunta massimo riserbo sui contenuti del confronto, segno di quanto il tema continui a essere particolarmente delicato. Il nodo resta quello dei 30 metri quadrati previsti dal regolamento approvato dal Consiglio comunale il 12 settembre 2025, al termine di un iter durato oltre due anni tra confronti con le associazioni di categoria, passaggi nelle commissioni consiliari, emendamenti e modifiche al testo originario. Prima dell’entrata in vigore definitiva era stato previsto anche un periodo transitorio di sei mesi per consentire alle attività di adeguarsi.

Quindi la polizia locale ha iniziato i controlli sugli spazi occupati dai dehors e sulle autorizzazioni. Così il dibattito è tornato ad accendersi. Una parte degli operatori continua infatti a ritenere troppo restrittivo il limite dei 30 metri quadrati previsto nel centro storico. Ma neppure tra gli esercenti esiste una posizione comune: c’è chi si accontenterebbe di arrivare a 40 o 50 metri quadrati e chi invece vorrebbe spingersi fino a 90. Nel frattempo, però, alcune attività si sono già adeguate alle nuove regole o stanno completando gli interventi richiesti. Le richieste tornano al centro del confronto della coalizione di centrodestra. L’orientamento emerso sarebbe quello di verificare la possibilità di un correttivo limitato, ma qualsiasi modifica al regolamento dovrà comunque tornare all’esame del Consiglio. E questo significa tempi tutt’altro che immediati. ( m. g. )

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