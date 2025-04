Dehors, sarà una mini rivoluzione 

La palla adesso torna alla Giunta, in vista dell’ultimo e più impegnativo passaggio: quello in Consiglio. Dopo due anni dal primo via libera in commissione, il regolamento sui dehors compie un passo avanti. La commissione Attività produttive, presieduta dal sardista Gian Michele Guiso, ha completato l’esame delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria e ora il documento, integrato anche dal parere tecnico degli uffici, tornerà al tavolo dell’esecutivo prima di essere riportato all’attenzione della commissione come proposta di delibera.

Le novità

Nessuno stravolgimento, si tratta di piccole modifiche che rendono più chiari alcuni articoli. Come nel caso del terzo, quello che definisce gli ambiti di applicazione della norma: su proposta della Confartigianato il perimetro di riferimento dell’ambito storico sarà lo stesso del Piano particolareggiato, senza alcun ampliamento. Confermate le garanzie sui termini temporali concessi all’atto del primo rilascio della concessione: sei anni, rinnovabili di ulteriori sei. «Un arco di tempo necessario per consentire agli esercenti, ai quali stiamo chiedendo un investimento anche a livello estetico, di ammortizzare le spese», ha spiegato l’assessora Valentina De Seneen. La commissione ha accolto favorevolmente anche l’invito di Adiconsum a prevedere forme di compensazione che non siano necessariamente altri stalli blu nel caso in cui l’installazione del dehor occupi una porzione di carreggiata destinata a parcheggi a pagamento. Altra correzione all’articolo 10 dove vengono specificate le dimensioni dell’insegna. Per i dubbi sulla norma transitoria, sollevati da Confesercenti, sarà chiesto un parere dirigenziale.

Gli scenari

«Non ci sono concessioni permanenti - ha rimarcato il consigliere Udc, Antonio Iatalese - Non vuole essere un regolamento punitivo: stiamo dando certezze agli operatori». Anche a chi, da quasi tre anni, attende di poter presentare richiesta per l’installazione di un nuovo dehor. «A causa di questo stallo - ha proseguito Iatalese - tutte le concessioni sono bloccate». Per l’adeguamento degli impianti non a norma il regolamento concede sei mesi per tutte le strutture. Sul fronte centro storico si va avanti senza esitazioni: via le strutture chiuse.

